Grosseto-Siena: Derby decisivo per i playoff con formazioni rimaneggiate

Domani va in scena l’ultimo atto della regular season con il Grosseto che ospita il Siena. Tutte e due le squadre sono ancora in corsa per un posto nei playoff anche se ci sarà da aspettare i risultati dagli altri campi. I bianconeri di mister Voria si presentano in Maremma con l’unico obiettivo della vittoria cosi come il successo è l’unico obiettivo per i biancorossi di mister Consonni il quale, però, sarà costretto a mandare in campo uno schieramento di emergenza viste le squalifiche di tre giocatori fondamentali che rispondono ai nomi di Marzierli, Sabelli e Macchi. A dirigere il derby è stato designato l’arbitro Vittorio Umberto Branzoni della sezione di Mestre il quale si avvarrà della collaborazione degli assistenti Giovanni Fiordi di Gubbio e Emanuele Materozzi di Arezzo.

I tifori grossetani potranno acquistare i biglietti dai rivenditori autorizzati e online sulla piattaforma Ciaotickets al link www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-siena-calcio, e al Centro Sportivo di Roselle. La biglietteria di piazzale Donatello sarà aperta domani dalle 12. Per quanto riguarda il futuro la società del presidente Antonio Fiorini, dopo l’annuncio della scelta del ritiro (Castel del Piano) per la prossima stagione, ha reso noto la scelta del nuovo sponsor tecnico per i prossimi cinque anni. Si tratta di Erreà che ha già accompagnato il Grifone durante gli anni della serie B.

"Il vicepresidente Francesco Lamioni e il direttore generale Filippo Vetrini – spiega la società - sono stati ricevuti nella sede centrale di Erreà a Parma dal patron Angelo Gandolfi, che ha espresso entusiasmo e orgoglio per il ritorno della collaborazione con il Grosseto. Grande soddisfazione è stata espressa dal patron Giovanni Lamioni. Un ringraziamento speciale va anche all’amico Luciano Luzzetti e al Punto Sport Erreà Pro di via della Pace in città".

Ieri mattina una delegazione della società biancorossa ha partecipato al funerale di Luigi Franco Moretti, presidente del Grosseto Calcio, dal 1996 al 2000.