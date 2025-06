Grosseto trionfa al torneo Piero Berni: vittoria negli Esordienti 2012 e 2013

Gli Esordienti del Grosseto vincono all’Argentario. Si è concluso davanti ad una splendida cornice di pubblico la ventesima edizione del torneo "Piero Berni" riservato alla categoria Esordienti 2012 e 2013, che ha visto la partecipazione di Argentario, Grosseto, Atletico Maremma, Manciano, Roselle, Nuova Grosseto, Invictasauro, Orbetello, Pro Soccer e Virtus Maremma.

Dopo la conquista da parte del Grosseto del torneo 2013 giocato con girone unico, c’è stata la finale per il terzo posto dei 2012, che ha visto fronteggiarsi Atletico Maremma e Invictasauro, con i primi che si sono imposti 5-3: a seguire la finale per la vittoria della competizione tra le due squadre che avevano vinto i propri gironi e si erano imposte nelle semifinali incrociate, a spuntarla sono stati ancora i "Torellini" biancorossi, che si sono imposti per 3-0 sulla Nuova Grosseto.

La serata conclusiva, che ha avuto come ospite d’onore l’ex vice presidente del Borussia Dortmund Michele Puller, ha visto premiati per i 2012, Mattia Savelli del Grosseto come capocannoniere, Riccardo Rispoli dell’Orbetello come miglior portiere, e Marco D’Ovidio del Grosseto come miglior giocatore. Nella categoria 2013 i premi sono andati a Achille Ciani della Pro Soccer come miglior portiere, ai tre capocannonieri Leonardo Ferrara e Riccardo Palumbo del Grosseto e Matteo Pietrini della Pro Soccer, ed a Patrizio Terramoccia dell’ Argentario come miglior giocatore.