Guaio alla spalla, Di Vincenzo è out. Da valutare anche Noccioli

Torna ad allenarsi oggi al Bertoni la Robur che dopo il consueto lunedì di riposo concesso dallo staff tecnico al termine del test contro il Ghiviborgo di domenica scorsa, riprende la preparazione con una seduta pomeridiana. Domani l’allenamento di Somma (designato nuovo capitano della squadra da mister Bellazzini) e compagni sarà doppio mentre per giovedì e venerdì sono previste sedute mattutine sempre nel quartier generale dell’Acquacalda. Sabato invece spazio alla quinta amichevole (la quarta al Franchi) stavolta contro il Cittadella Vis Modena, formazione inserita nel girone D di serie D e dove milita il fugace ex bianconero Fort, visto lo scorso anno a Siena nella prima parte di stagione ma chiuso nelle rotazioni difensive di Magrini dai vari Biancon, Achy e Cavallari. Da valutare chi non era disponibile contro il Ghiviborgo, ovvero il portiere classe 2007 Di Vincenzo ancora out per un problema alla spalla che ha ‘costretto’ il coetaneo Michielan agli straordinari nelle ultime tre uscite. Alla ripresa da valutare anche Noccioli, uscito per un fastidio alla caviglia dopo essere stato tra i più pericolosi dei suoi nell’amichevole terminata 1-1. La speranza è che non si tratti di nulla di particolarmente grave per l’attaccante, fedelissimo di Bellazzini, che già lo scorso anno al Ghiviborgo aveva avuto rogne alla caviglia simili.