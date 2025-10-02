Guaio Rimini, il ’Neri’ si svuota. Sempre in meno di mille sugli spalti

Al ’Neri’ arriva la prima della classe, ma non c’è da attendersi di certo il tutto esaurito. In fin dei conti i numeri di questa stagione valgono più di mille parole in casa Rimini. Nelle tre gare casalinghe che i biancorossi hanno disputato sin qui non si sono mai superate le mille presenze. Addirittura per la gara con la Ternana non è stato nemmeno sfondato il muro delle 500 presenze. Una cosa mai vista in Piazzale del Popolo. Nemmeno negli anni più difficili del calcio riminese. E c’è da aspettarsi che la gara con l’Arezzo non faccia eccezione con il rischio che siano più i tifosi toscani – galvanizzati dagli investimenti e dalle ambizioni della proprietà – di quelli romagnoli. Ma in Piazzale del Popolo non sembra poi interessare molto la presenza dei tifosi al ’Neri’. Tifosi stanchi di ascoltare promesse non mantenute e di veder affondare sempre di più, ora dopo ora, la squadra della propria città. Ormai da mesi i ragazzi della Curva Est hanno deciso di disertare lo stadio in segno di protesta contro una proprietà, quella capitanata da Giusy Anna Scarcella, che hanno contestato sin dal primo giorno. Anzi, prima del suo arrivo in Romagna. I fatti, poi, hanno scoraggiato in fretta anche i tifosi più positivi. Così, il ’Neri’ in pochi mesi è passato da 3.000 a 900 spettatori sugli spalti. Una mancanza di fiducia che, purtroppo, la Building Company si è meritata ’sul campo’. Solo cessioni e acquisti per fare numero, o poco più. Una squadra smantellata in 24 ore l’ultimo giorno di mercato per poi essere ricostruita guardando al centesimo della fideiussione mancante. Scadenze alle porte che non si sa se verranno rispettate. Un vai e vieni di dirigenti, molti dei quali annunciati e mai contrattualizzati. Un presidente che non è un presidente. In una serie infinita di parole che, alla fine, sono sempre e solo rimaste parole. A tenere alta la bandiera a scacchi ci ha pensato, con i suoi pochi mezzi, soltanto la squadra di mister D’Alesio. Che in questo inizio di stagione è riuscita più che a dimezzare la penalizzazione. Ma non è certo attrezzata per fare il miracolo. Quello che servirà domani sera contro quell’Arezzo che sin qui ha fatto pochissimi sconti.