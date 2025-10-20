Guastalla ringrazia lo United e torna in vetta

Impresa dello United Albinea che batte il San Damaso e permette al Guastalla di riprendersi la vetta del girone C di Prima categoria. La matricola giallonera esulta (3-1) sui modenesi grazie alla stoccata di Sica innescato dall’ispirato Silipo, ma ad inizio ripresa l’ospite Guidi impatta. Lo stesso Silipo disegna al sette la punizione del sorpasso, infine il neo-entrato Sassi realizza in contropiede.

Riparte la marcia del Guastalla che allo scadere del primo tempo insacca con Tosi, liberato dall’asse Ferati-Garimberti, per firmare il blitz sul Celtic Cavriago, riconquistando subito lo scettro.

Sudato hurrà casalingo per la Rubierese che regola il Campogalliano grazie ad un primo tempo dominato e chiuso avanti col colpo da bigliardo del neo-entrato Bottazzi in campo al posto di Bovi, vittima di un infortunio muscolare. Nella ripresa il guardiano Maestroni diventa protagonista parando un penalty all’esterno Porrini, provocato dallo stesso numero uno in uscita sul puntero ex di turno Nicoletti.

Cinquina casalinga della Povigliese sulla Campeginese penalizzata da due penalty e dall’espulsione per doppio giallo affibbiata al difensore Sall; match-winner il giallorosso Remigini con una tripletta, mentre per gli ospiti a referto Gangemi. Soliti difetti di sterilità offensiva per la matricola San Prospero Correggio che cede (1-3) al Boca Barco a segno in avvio con Gasparini, poi Venturelli riequilibra su azione manovrata, ma nella ripresa arrivano il penalty di Boschiroli e il contropiede di Dosso.

La matricola Sporting Cavriago stappa il nulla di fatto alla capolista Boma Fellegara, bloccata sul proprio campo di Pratissolo: per i locali chances per Brusciano, Corradini e Campani, mentre negli ospiti Sonko fallisce il match-ball di controbalzo.

Un gol di rapina del bomber Carmine Falbo firma l’hurrà del Rivalta (rosso al difensore Bonaccio) che fa capitolare il Vetto, scavalcato in seconda piazza dal tandem Carpineti-Atletic Progetto Montagna vittorioso di misura su MT 1960 e Montecavolo.

Riscatto esterno per la Barcaccia che cala il tris e azzecca il sorpasso sul Real Casina punturato nella prima frazione da Chiesa; sul gong le altre azioni manovrate concluse da Di Mugno e Mirabella. L’uno-due di Sidibeh e Dabre mette le ali agli Original Celtic Bhoys su una Saxum United che solo nel finale centra un palo con Francia.

Poker al "Rinaldi" per il Reggiolo che liquida la Villa d’Oro e sale sul secondo gradino grazie al penalty di Cerchiara, ad una fortunata autorete che vale il 2-1 e alla doppietta in ripartenza di Fiaccadori.

Un’autorete di Davide Ferretti spiana la strada al Gatta che esulta (3-0) sul Collagna conservando il primato nel girone A di Terza categoria; allo scadere i sigilli definitivi sono firmati da Ghirelli e Borgonovi.

Dopo il turno di riposo, suda sette camicie il Puianello per espugnare Ligonchio, fortino degli Amici di Davide domati al 90’ dalla punizione telecomandata al sette di Kokolari. Matildici in buca al 15’ in mischia col bomber Gallinari cui aveva risposto il pari ruolo Gaspari di testa. Pronto riscatto per la Plaza che regola (3-1) il Levizzano col double di Busanelli accorciato dall’ospite De Col, prima del gol-tranquillità da parte del subentrato Chiesa.

Unica nota negativa l’infortunio al ginocchio riportato da Crispino.