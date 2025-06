Guazzino: ambizioni rinnovate in Seconda categoria con Mazzeschi e successo alla Sagra del Galletto

E’ ripartito da una finale play-off persa con lo Stia: il Guazzino puntava quindi ad una stagione da protagonista con rinnovate ambizioni.

L’inserimento nel girone senese della Seconda categoria, composto da squadre più blasonate e con una storia calcistica di più alto livello, non ha agevolato il compito dei biancoazzurri che hanno condotto un campionato a ridosso della zona play-off.

"L’esperienza maturata in questi mesi – sottolinea il presidente Luca Bartolozzi (a destra nella foto con Mazzeschi) – ci dà ulteriori motivazioni per cercare di migliorare una rosa comunque già competitiva".

L’allenatore? Avete fatto la vostra scelta?

"Abbiamo confermato Simone Mazzeschi subentrato nel finale di stagione, un tecnico giovane e molto ben preparato che ha subito sposato in pieno la nostra filosofia calcistica".

Mentre per quanto riguarda la società?

"Sono al lavoro il dg Leandro Tavanti e il ds Riccardo Bruni per dare al nostro mister la miglior rosa possibile".

Guazzino vi segue?

"Certo, non solo per quel che riguarda il mero aspetto sportivo, ma soprattutto per quello che concerne le attività fuori dal rettangolo di gioco. Proprio negli ultimi due fine settimana, infatti, si è svolta l’ottava Sagra del Galletto che ha fatto registrare il record di presenze sera dopo sera, riscuotendo tantissimi complimenti sia per la qualità dei piatti proposti che per il servizio offerto. L’iniziativa è organizzata dalla nostra Polisportiva, ma io ci tengo a ringraziare particolarmente tutte quelle che persone, soprattutto i ragazzi e le signore del paese che, pur non facendo parte della compagine societaria, rendono possibile da otto anni a questa parte la buona riuscita della festa".

Giuseppe Stefanachi