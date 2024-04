Guazzino insegue la vetta, Sarteano pareggia. Rosia va più vicino alla salvezza, Cetona ok

SAN MARCO LA SELLA

1

BETTOLLE

2

SAN MARCO – Colpo esterno del Bettolle, che supera 2-1 il San Marco La Sella e consolida la propria posizione in zona play off. Il primo tempo si rivela sostanzialmente incolore: se si esclude un incrocio dei pali colpito da La Ferla nel finale, le occasioni mancano completamente da entrambe le parti. La situazione cambia radicalmente nella ripresa: al quarto d’ora Tavanti porta in vantaggio gli ospiti. Il San Marco al 30’ approfitta di una distrazione della difesa del Bettolle e trova il pareggio con Marraghini. Un pareggio che però dura poco: appena un paio di giri d’orologio e il neo entrato Del Toro trova la rete che decide definitivamente la partita.