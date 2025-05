Gubbio affronta l'Arezzo nei playoff: Fontana punta alla vittoria decisiva

È il momento decisivo dell’annata del Gubbio. Stasera (ore 20) i rossoblù affrontano l’Arezzo nel primo turno dei playoff, alla ricerca della vittoria che si tradurrebbe in passaggio del turno. "La partita? È difficilissima, contro un avversario forte. Sono una squadra forte, in salute, in crescendo. Sarà veramente una missione superare il turno. Ma ci proveremo. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo era quello di entrare nei playoff ma non farli da comparsa, da figuranti e andare via. Ogni partita ha una storia a sé: credo che sarà molto difficile superare il turno se loro hanno già il risultato in mano, ma… c’è sempre un ma". Il tecnico Fontana cerca di stimolare i suoi giocatori soprattutto nella testa: "Ho detto ai ragazzi di puntare molto in alto, verso la luna. Se c’è un vantaggio da questa nostra posizione di partenza è che ho sempre detto ai ragazzi che bisogna costruirci il futuro attraverso il fare. E quale migliore occasione? Abbiamo un solo risultato per cui dovremo vincere. Ci sarà da gestire una gara lunga e difficile, ma conosciamo bene l’Arezzo, soprattutto da quando è arrivato Bucchi. Per cui sappiamo cosa fare e cercheremo di farlo al meglio". Fontana chiude con una battuta e un avviso: "Io speriamo che me la cavo, ma attenzione: non andremo ad Arezzo per fare una passeggiata in centro, perché combatteremo, lotteremo su tutti palloni giocando con cattiveria agonistica, feroce determinazione. Non molleremo un secondo, non arretreremo di un centimetro". Capitolo formazione: nel 4-3-3, lo staff rossoblù dovrebbe andare con i titolarissimi. Venturi tra i pali con Zallu, Rocchi, Stramaccioni e Corsinelli in difesa; a centrocampo torna titolare Proietti nel ruolo di regista affiancato dalle mezzali Iaccarino e Rosaia, mentre in attacco probabile partenza dal 1’ per Di Massimo che andrebbe a completare il tridente con Spina e Tommasini. Arbitra Di Francesco di Ostia Lido

Federico Minelli