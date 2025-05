Gubbio-Arezzo: sfida decisiva per i playoff con ex illustri in campo

Il Gubbio è nel pieno della settimana più importante della stagione, quella che accompagnerà i rossoblù al primo turno dei playoff del girone. Domenica, ore 20, la squadra di mister Fontana affronterà l’Arezzo in trasferta e, per approdare al secondo turno, dovrà ottenere la vittoria entro i 90’ regolamentari. Una sfida tutt’altro che semplice, visto che gli amaranto sono una delle squadre più in forma del girone e dall’arrivo di Bucchi a febbraio hanno inanellato una serie di risultati notevoli. Il Gubbio, però, potrà contare su una rosa finalmente al completo, eccezion fatta per Franchini, e sulla consapevolezza di avere poco o niente da perdere, che potrebbe portare con sé anche una maggiore leggerezza mentale.

Una gara che mette di fronte diversi ex, tutti di sponda aretina: il terzino sinistro Samuele Righetti, perugino doc classe 2001 in rossoblù a titolo temporaneo dal gennaio al giugno 2022, il centrocampista Luca Chierico, trequartista 23enne in prestito lo scorso anno a Gubbio, e l’attaccante Camillo Tavernelli, classe 1999 passato sia dalle giovanili che dalla prima squadra eugubina tra il 2018 e il 2020 prima di passare in Serie B al Cittadella. Ma anche mister Cristian Bucchi, che all’ombra del Monte Ingino aveva trascorso la sua seconda esperienza da primo allenatore nella stagione 2013-2014; non un ricordo indimenticabile, visto l’esonero arrivato il 15 gennaio 2014 dopo la sconfitta interna per 5-0 contro il Perugia.

Parlando invece di precedenti, quello di domenica sarà il decimo scontro in terra toscana tra le due formazioni, il primo avvenuto nella Serie C 1939-40. Il bilancio sorride ai padroni di casa che hanno conquistato la vittoria in sei occasioni, a fronte di due pareggi e una sola vittoria eugubina, arrivata nella Serie C 2020-2021, quando il Gubbio espugnò il "Città di Arezzo" per 0-1 grazie al gran gol di Cristian Pasquato. Nella gara giocata nel girone d’andata, invece, l’Arezzo vinse per 2-0 con le reti di Guccione e Gaddini, sfruttando anche l’errore dal dischetto di Tommasini arrivato con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

Federico Minelli