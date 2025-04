Gubbio-Ascoli 0-0, alla fine vince la noia

Gubbio, 5 aprile 2025 – Sarà stato il primo caldo o i punti pesanti in palio, ma tra Gubbio e Ascoli alla fine ha vinto la noia, in una partita che è sembrata un’amichevole di inizio stagione. Solo qualche sussulto nel finale ha riacceso una fiammella che è parsa più che sopita per tutto il resto della gara, che ha viaggiato su ritmi bassi e ha portato con sé una miriade di errori tecnici. E non è un’esagerazione, tanto che il primo squillo arriva dopo la metà del primo tempo.

Al 25’ Iaccarino, dopo un ottimo recupero palla, sceglie la soluzione personale invece dell’assist per D’Ursi, ma il suo tentativo dalla distanza termina centrale. Sul capovolgimento di fronte Carpani mette in mezzo dalla sinistra per Ciabuschi che da solo davanti a Venturi cerca la volee ma manda clamorosamente a lato.

Per vivere un’altra emozione si deve aspettare il 38’, quando Bando crossa da destra per Menna che in area incorna sul primo palo ma non centra la porta. Se nel secondo tempo era lecito aspettarsi una scossa da parte di entrambe le squadre, le speranze sono state smentite poco dopo. Il leitmotiv è infatti rimasto lo stesso, forse con ancora meno sussulti. Al 62’ ci prova Spina da lontanissimo, con Raffaelli che blocca in due tempi, poi Fontana e Di Carlo provano a scuotere i loro con i cambi.

Ci prova Carpani sulla punizione di Tremolada, mentre nel finale arrivano le migliori occasioni. All’84’ è Di Massimo, entrato benissimo nella sfida, a stampare sul palo il destro al volo dopo il cross di D’Ursi, mentre all’88° è Gagliardi che, su splendido assist di Tremolada, si accentra e calcia a giro ma sfiora il palo; l’ultimo squillo lo offre Tremolada, la cui punizione sibila sopra la traversa.

Il tabellino

GUBBIO-ASCOLI 0-0

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu (st 30’ D’Avino), Rocchi, Tozzuolo (st 19’ Stramaccioni), Corsinelli; Rosaia, Proietti (st 19’ Faggi), Iaccarino; Spina, Tommasini (st 36’ Di Massimo), D’Ursi. All. Fontana A disp. Bolletta, Tentardini, Rovaglia, Signorini, David, Maisto.

ASCOLI (4-3-1-2): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, D’Amore; Varone, Bando (st 21’ Tremolada), Baldassin (st 32’ Gagliardi); Carpani (st 39’ Odjer); Marsura (st 32’ Adjapong), Ciabuschi (st 21’ Corazza). All. Di Carlo A disp. Livieri, Zagaglia, Curado, Maurizii, Bertini, Silipo, Maiga, Cozzoli, Gagliolo, Toma.

ARBITRO: Esposito di Napoli (Jorgji-Marra)

NOTE: corner 3-1; ammoniti: D’Amore, Zallu, Piermarini; recupero: pt 1’; st 5’.