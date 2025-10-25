Gubbio corsaro a Carpi: 0-3. Carraro, La Mantia e Djankpata guidano i rossoblu alla vittoria

Carpi (Modena), 25 ottobre 2025 – Torna alla vittoria il Gubbio di mister Di Carlo, che interrompe un digiuno di cinque partite e lo fa nel migliore dei modi. I rossoblu archiviano la pratica Carpi nei primi 25’: La Mantia giganteggia con un gol e un assist, l’espulsione di Zagnoni mette in discesa il match, nella ripresa Djankpata la chiude definitivamente. Al 6° La Mantia recupera e rifinisce per Carraro che con un mancino da appena dentro l’area incastra la sfera all’incrocio, regalando il vantaggio ai suoi con il primo gol in rossoblù. La Mantia sente l’odore del sangue e dimostra di essere squalo: al 14° riceve da Minta sui 20 metri, si gira e calcia con la palla che prima s’impenna e poi termina la propria corsa sotto la traversa scavalcando Sorzi. Non è finita qui. Al 22°, su un lancio in avanti della retroguardia di casa, Di Bitonto viene colpito al volto con i tacchetti da Zagnoni, che commette un intervento fortuito ma grave: Kovacevic estrae inizialmente il giallo ma dopo l’FVS torna sui suoi passi ed espelle il difensore carpigiano, mentre Di Bitonto è costretto a uscire. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti e il secondo tempo non è esattamente entusiasmante. Al 48° il tentativo da fuori di Carraro sibila di poco a lato, ma il Carpi non si arrende e al 66° si rifà vedere con Mahrani, che dal limite calcia col destro ma stampa il palo. Sul ribaltamento di fronte la pressione di Minta costringe all’errore Lombardi che lascia il pallone all’accorrente Djankpata, il quale in scivolata intercetta la sfera e mette in rete il gol del definitivo 0-3. I rossoblù ora tornano a respirare, ritrovando la vittoria dopo cinque partite e risalendo in classifica, ora a 16 punti. Nel mirino il derby umbro di domenica 2 novembre al «Barbetti« contro la Ternana.

Federico Minelli