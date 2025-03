Gubbio-Pianese 1-0, tre punti importantissimi

Gubbio, 7 marzo 2025 – Tre punti importantissimi. Questo è quello che si deve prendere da Gubbio-Pianese, una vittoria che rilancia il Gubbio nella zona playoff e che dona fiducia alla squadra e all’ambiente. Per il resto, è stata una partita che ha evidenziato i limiti tecnici di entrambe le formazioni, stanche e spompate da un calendario sempre più fitto.

Fontana sceglie il 4-3-3 ma cerca un gioco più verticale rispetto alle ultime uscite, Formisano risponde con un 3-4-3 e tanta qualità in fase di possesso, un po’ meno in fase difensiva. Pronti, via e dopo 36 secondi Da Pozzo serve Bacchin che calcia sul primo palo, Venturi si rifugia in corner. Il Gubbio interpreta però bene la gara, provando ad affidarsi a una maggiore verticalità: lo si vede al 9° quando in contropiede Iaccarino va da Spina che alza la palla per Corsinelli che a tu per tu con Boer gli calcia addosso, ma soprattutto al 22° per il gol del vantaggio. L’azione parte da Venturi che avanza e lancia Tommasini bucando alle spalle la difesa toscana, il servizio per Corsinelli è intercettato ma arriva a disposizione di Iaccarino che dal limite controlla e la mette all’angolino per il gol dell’1-0. Il primo tempo scorre via senza altri patemi; da segnalare solo, al 5°, l’infortunio di Tentardini, costretto a uscire per un problema alla coscia destra.

Nel secondo tempo la Pianese parte con più aggressività ma è poco precisa negli ultimi metri, tanto che le migliori occasioni sono per i rossoblù. Al 47° pasticcia Boer ma David non ne approfitta, poi al 53° Zallu trova un cross al bacio a centro area per Tommasini che di testa manda alto. Le emozioni si concentrano tutte nel forcing finale degli ospiti. All’87° Bacchin serve Colombo, conclusione incrociata che va a sbattere sul piede di Mignani e termina tra le braccia di Venturi. Il portiere rossoblù si supera poco dopo sulla botta tremenda da fuori di Nicoli, poi è il baby Spinosa a impegnarlo e non poco. Al 92° la tripla chance fallita prima da Rosaia e poi da Tommasini chiudono il match con un piccolo rimpianto.

Tabellino

GUBBIO-PIANESE 1-0

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Stramaccioni (st 36’ Tozzuolo), Tentardini (pt 5’ David (st 16’ D’Ursi)); Faggi (st 16’ Proietti), Rosaia, Iaccarino; Spina (st 36’ D’Avino), Tommasini, Corsinelli. All. Fontana A disp. Bolletta, Di Massimo, Rovaglia, Maisto.

PIANESE (3-4-3): Boer; Ercolani, Indragoli (st 24’ Pacciardi), Nicoli; Falleni (st 16’ Nardi), Da Pozzo (st 41’ Spinosa), Simeoni (st 24’ Colombo), Bacchin; Mastropietro, Mignani, Marchesi (st 1’ Frey). All. Formisano A disp. Filippis, Reali, Xhani, Polidori, Chesti, Pietrosanti, Barbetti, Pallante, Giorgio.

ARBITRO: Vailati di Crema (Ciannarella-Vigni)

MARCATORI: pt 22’ Iaccarino

NOTE: corner 2-8; ammoniti: Marchesi, Iaccarino, Stramaccioni, Pacciardi; recupero: pt 1’; st 5’.