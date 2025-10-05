Gubbio-Pontedera 1-1: Carraro e una deviazione evitano agli umbri la prima sconfitta stagionale casalinga

Gubbio (Perugia), 5 ottobre 2025 – Non è il miglior periodo del Gubbio e la gara interna con il Pontedera lo conferma. La prestazione dei rossoblù è ancora una volta sottotono, ma nonostante questo la squadra di Domenico Di Carlo trova comunque un punto utile a muovere la classifica e a guardare con fiducia alla trasferta di Arezzo.

Carlo sceglie il 3-4-1-2 con l’inedita coppia La Mantia-Tommasini, ma è Menichini a sorprendere perché opta per lo stesso modulo schierandosi a specchio. Quello che ne esce è una partita bloccata e che vive di sparuti episodi. All’8° il mancino di Tentardini viene ribattuto, poco dopo il quarto d’ora il buon tentativo di Tommasini, deviato dalla difesa avversaria, esce di pochi centimetri. Nel finale di tempo si accende la gara. Al 30° Ladinetti serve Ianesi che controlla e batte Bagnolini in uscita per l’1-0. Dopo un consulto con l’FVS, però, viene segnalato un tocco di mano dell’attaccante ospite che vanifica tutto. È però solo un’avvisaglia. Dieci minuti dopo, infatti, sulla punizione di Ladinetti, Vona prolunga di testa e Zallu, nel tentativo di anticipare Corradini alle sue spalle, la tocca con la coscia e la mette nella sua rete. Il Gubbio reagisce subito: sugli sviluppi di una punizione Signorini di testa libera Saber che batte Biagini, ma la gioia è strozzata in gola per la posizione di fuorigioco del centrocampista rossoblù. Dopo un altro brutto primo tempo Di Carlo cerca la scossa inserendo Spina per Rosaia; un po’ questa mossa e un po’ il risultato cambiano il filo rosso del match con i rossoblù che fanno la partita e il Pontedera più attendista. Al 60° il tiro cross di Tentardini sfiora l’incrocio dei pali, poi ci prova il neo entrato Nabian per gli ospiti ma Bagnolini è attento.

L’episodio del pari arriva al 72°: Carraro recupera palla sulla trequarti, supera un avversario e calcia dalla distanza, Pretato la devia appena dentro l’area e manda la palla da una parte e Biagini dall’altra per il gol dell’1-1. Il match scivola via senza ulteriori sussulti, eccezion fatta per il secondo FVS richiesto dal Pontedera per un presunto fallo di mano di Signorini non ravvisato però dall’arbitro neanche dopo la revisione.

GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (27’ st Niang), Carraro, Rosaia (1’ st Spina), Tentardini (43’ st Podda); Saber (37’ st Djankpata); Tommasini, La Mantia (27’ st Ghirardello). A disp: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Minta, Conti. All. Di Carlo

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Bassanini (39’ st Polizzi), Manfredonia, Ladinetti, Perretta; Scaccabarozzi; Vitali, Ianesi (21’ st Nabian). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Faggi, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto, Battimelli. All. Menichini

Arbitro: Aldi di Lanciano

Marcatori: 40’ pt aut. Zallu; 27’ st Carraro

Note: spettatori 980; ammoniti Vona, Corradini, Bruscagin, Ladinetti, Pretato, Perretta; angoli 7 a 3