Gubbio-Pontedera 1-1: punto prezioso per i granata

Gubbio (Perugia), 5 ottobre 2025 – Un buon Pontedera, il migliore di queste prime 8 giornate per interpretazione della partita, è uscito con un punto da Gubbio che gli consente di salire a quota 8 e di prepararsi al meglio per la difficilissima trasferta di Ascoli, domenica prossima.

L'1-1 ottenuto in terra umbra al termine di una partita giocata su buoni ritmi è nato prima da un'autorete di Zallu al tramonto del primo tempo: punizione di Ladinetti, testa di Vona e sinistro nella propria porta del difensore nel tentativo di allontanare la palla.

E' stato il primo gol segnato dalla squadra di Menichini nel primi 45'. Il pari invece è giunto poco prima della mezz'ora nella ripresa con un tiro di Carraro deviato da Pretato alle spalle del proprio portiere Biagini. Fra le tre card giocate dai due allenatori, le due del Pontedera sono state sconfessate dal video review, mentre quella del Gubbio è servita per far annullare un gol di Ianesi (tocco di mano) al 30' del primo tempo.

Stefano Lemmi

GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (27’ st Niang), Carraro, Rosaia (1’ st Spina), Tentardini (43’ st Podda); Saber (37’ st Djankpata); Tommasini, La Mantia (27’ st Ghirardello). A disp: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Minta, Conti. All. Di Carlo

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Bassanini (39’ st Polizzi), Manfredonia, Ladinetti, Perretta; Scaccabarozzi; Vitali, Ianesi (21’ st Nabian). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Faggi, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto, Battimelli. All. Menichini

Arbitro: Aldi di Lanciano

Marcatori: 40’ pt aut. Zallu; 27’ st Carraro

Note: spettatori 980; ammoniti Vona, Corradini, Bruscagin, Ladinetti, Pretato, Perretta; angoli 7 a 3