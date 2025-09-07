Guccione decisivo. Gilli e Gigli ok. Mawuli frenato
VENTURI 6 Qualche errore di troppo con i piedi. Tra i pali, invece, nessuna sbavatura.
DE COL 5,5 Titolare in extremis per l’infortunio di Renzi. Timido in fase di spinta. Si limita al compitino.
GILLI 6,5 Ingaggia un duello molto fisico con Nicastro che ne esalta le doti di marcatore.
GIGLI 6,5 Sostituisce Chiosa senza farlo rimpiangere. Attento e applicato.
RIGHETTI 6 Più intraprendente di De Col. (Dal 63’ TITO 6 Una mezz’ora ordinata)
MAWULI 5,5 Frenato dal giallo in avvio. Un passo indietro rispetto alle prestazioni di questo avvio di stagione. (Dal 83’ PERROTTA SV)
GUCCIONE 7 Qualità e quantità a centrocampo. Preziose alcune aperture, ma soprattto è illuminante il tracciante che avvia l’azione del gol.
CHIERICO 6 Cerca di dare brio al centrocampo con qualche incursione delle sue. (Dal 63’ IACCARINO 6,5 Bravo a farsi trovare nel corridoio giusto in occasione dell’1-0)
PATTARELLO 5,5 Il motore non è ancora a pieni giri e si vede. Non lesina, però, in generosità.
CIANCI 5,5 L’ammonizione dopo pochi minuti (dopo revoca del rosso da parte del FVS) ne condiziona l’umore e la prestazione. (Da 68’ RAVASIO 7 Una rete pesantissima per l’Arezzo e per lui).
TAVERNELLI 6 Si accende ad intermittenza. (Dal 68’ VARELA 6 Qualche sgassata delle sue nel finale).
Andrea Lorentini
