Guglielmo Manzo: "Ripartiamo con convinzione per la prossima stagione"

"Questa eliminazione brucia, ma ora si riparte con ancora più convinzione per la prossima stagione dove l’obiettivo sarà quello di puntare alla vittoria partendo tra le favorite. L’ho detto ai ragazzi negli spogliatoi. In tanti piangevano e li ha rincuorati perchè bisogna subito guardare oltre". Guglielmo Manzo è il primo a metterci la faccia nel post partita contro la Vis Pesaro. Il presidente traccia la rotta. "Dobbiamo ripartire dagli ultimi due mesi e mezzo dove abbiamo fatto gli stessi punti dell’Entella. Sono orgoglioso di questo gruppo e del percorso che abbiamo avviato con Bucchi. Questa è la strada giusta. Dispiace non aver conquistato le fasi nazionali, ma abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo di migliorare la scorsa stagione con un quinto posto finale e due turni di playoff".

Accanto a lui, in sala stampa, il ds Nello Cutolo. "Queste partite ci devo far acquisire esperienza per il futuro. Da due mesi e mezzo a questa parte è stato un piacere vedere questo gruppo. Ripartiamo dal finale di stagione come ha detto il presidente. Abbiamo una base importante, un gruppo che va tutelato. Cercheremo di inserire dei giocatori che ci faranno crescere ulteriormente. Giriamo pagina in maniera fiduciosa".

La chiosa è di Bucchi. "Sono dispiaciuto. Non si è qualificata la squadra migliore, avremmo meritato noi di andare avanti. Loro sono stati bravi a portare gli episodi dalla loro parte. Non ci siamo snaturati ne abbiamo speculato. La prestazione resta positiva".

A.L.