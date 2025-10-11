La Pianese spreca e cede a Guidonia: 1-0

Guidonia Montecelio, 11 ottobre 2025 – A Guidonia la Pianese cede ai padroni di casa, più cinici nel finale dopo una gara piuttosto equilibrata ma con pochi spunti, specie nella ripresa. Il primo vero squillo della gara era stato di marca bianconera: Coccia serve Martey, anche ieri partito in attacco visti i tanti infortunati, che con un numero salta Tascone, ben piazzato, e calcia a giro sul secondo palo. Pallone fuori di un nulla. Ci prova ancora la Pianese al 18’, stavolta su calcio di punizione, ma la conclusione di Coccia termina alta. Un minuto più tardi, al 19’, è il Guidonia a rendersi pericoloso con Mastrantonio, ma Filippis si supera e devia in corner. I padroni di casa provano a farsi vedere con Bernardotto poco dopo la mezz’ora, ma Chesti sventa tutto. Al 37’ i toscani segnano: Gorelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo mette dentro ma l’arbitro ferma tutto per un presunto fallo in attacco, che però non convince i bianconeri. Nel finale di tempo (47’) è Bellini a sfiorare la rete del vantaggio con un colpo di testa su cross di Coccia, ma il pallone termina di poco a lato. Il secondo tempo riparte in equilibrio ma con meno ritmo. Al 15’ Errico fa partire uno spiovente insidioso dal limite dell’area ma Filippis è provvidenziale con un’uscita tempestiva. Le due formazioni continuano a studiarsi per larghi tratti e neanche la girandola di cambi provoca scossoni. Al 37’, però, arriva l’episodio che sblocca la gara: Zappella fa partire un traversone dalla destra e Bernardotto, appostato sul secondo palo, sigla il vantaggio con un tap-in da distanza ravvicinata. L’attaccante del Guidonia, nell’esultare, si toglie la maglietta: essendo già ammonito si prende il secondo giallo e la sua gara finisce qui. Al 43’ la Pianese va vicina al pari: Puletto e Fabrizi che dialogano nello stretto, l’attaccante con la maglia numero 29 va a calciare a botta sicura ma trova una ribattuta. Nel recupero di prova Sussi, destro deviato. È l’ultima emozione del match.

Tabellino

GUIDONIA MONTECELIO – PIANESE 1-0

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-1-1)

Mazzi; Malomo (31’st Mulè), Cristini, Esempio; Marchioro (25’st Zappella), Mastrantonio (28’st Sannipoli), Santoro, Tascone, Errico; Spavone (25’st Calì); Bernardotto. Panchina: Stellato, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Franchini, Tessiore. Allenatore Ginestra.

PIANESE (3-5-2)

Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Proietto (39’st Fabrizi), Simeoni, Bertini M. (39’st Puletto), Sussi; Martey (19’st Balde), Bellini. Panchina: Bertini T., Porciatti, Sodero, Spinosa, Jasharovski, Xhani. Allenatore: Birindelli.

Arbitro Di Reda di Molfetta (Gennuso – Chimento). Rete: 37’st Bernardotto.

Ammoniti: Santoro, Bertini M., Cristini, Errico, Gorelli. Espulso Bernardotto (38’st). Spettatori 1095. Recuperi: 5 e 6.