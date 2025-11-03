Guizzo di Scarlino al 90’. Fezzanese passa a Genova

Genova

0

Fezzanese

1

GENOVA: Dondero, Cavalli, Piccardo, Maisano (84’ Capotos), Cova, Oliveri, Zampano, Mantero, Lemus (79’ Battaglia), Costa R., Caceres (74’ Ottonello). (A disp. Centenari, Riggio, Capurro, Mattia, Musaj, Barbarini). All. Carletti.

FEZZANESE: Mazzola, Nicolini (64’ Salerno), Stradini, Vietina, Masi, Aliboni, Corrado S. (64’ De Marco), Bruccini, Scarlino (91’ Manfrone), Scieuzo, Beccarelli (85’ Baracchini). (A disp. Scopis, Martinelli, Costa A., Kane, Moscato). All. Ponte.

Arbitro: Verdoia di Genova (assistenti Bernardini di Genova e Morbelli di Albenga).

Rete: 90’ Scarlino.

GENOVA – La Fezzanese torna alla vittoria e da sola in vetta. Il team di Giulio Ponte espugna per 1-0 il campo del Genova e stacca di tre punti Athletic Club Albaro e Rivasamba, entrambi sconfitte, che condividevano il primato con i fezzanoti. Il successo premia l’ottima prova dei verdi, che hanno reagito benissimo alla sconfitta di domenica scorsa con il Golfo Paradiso Pro Recco, imponendosi su un campo difficile. Il gol partita arriva proprio al 90’ con bomber Scarlino che insacca al volo su corner di Bruccini. Il match si apre (2’) con un tiro di Riccardo Costa a lato di un soffio.

Due minuti dopo una punizione di Bruccini esce di poco. Al 15’ grande parata di Dondero su tiro di Scarlino. Al 27’ Masi, da pochi passi, in scivolata calcia alto su corner di Bruccini. Al 44’ Mazzola è bravo a respingere una punizione di Riccardo Costa. Al 50’ Zampano di testa, su cross di Cavalli, mette a lato di poco. Al 56’ e al 60’ ancora Dondero salva su punizione di Bruccini e tiro di Scarlino. Al 77’ cross di Salerno, sponda di Stradini per Scarlino che di testa chiama Dondero alla grande parata. Finale ricco di occasioni: all’86’ Salerno tira a lato da buona posizione, all’88’ Masi di testa mette a lato di poco su punizione di Scieuzo. Poi al 90’ il guizzo decisivo di Scarlino che regala alla fezzanese una vittoria molto importante

Paolo Gaeta