Ha vinto chi ha avuto la mira migliore. I numeri raccontano il duello ad Alessandria

Chi ha la mira più precisa vince le partite. Questo è il calcio, e da questa regola-base non si scappa. E’ successo così sabato, nella gara che il Pontedera ha vinto 1-0 ad Alessandria, casa della Juventus Next Gen. Al duplice fischio finale le squadre sono entrate negli spogliatoi con un tiro in porta ciascuna. Quello dei bianconeri era stato il colpo di testa, debole, di Vacca, bloccato da Biagini senza problemi, quello dei granata era stato il bellissimo destri di Migliardi finito alle spalle di Mangiapoco, e che è stato il primo centro in Serie C per l’esterno del Pontedera. Nella ripresa il dato per i ragazzi di Brambilla è rimasto fermo, mentre quello della truppa di Menichini è salito a due con il sinistro di Manfredonia, bloccato a terra da Mangiapoco, nel recupero finale. Ecco, alla fine l’ago della bilancia che ha permesso di strappare tre punti preziosi dopo la pessima performance con la Vis Pesaro, l’ha spostato questo dato. Inutile dunque per la Juve collezionare poi, per la fase offensiva, più tiri totali, 9 contro 6, più dribbling riusciti, 35 contro 22, e il doppio del possesso-palla, 67% contro 33%, e, per la fase difensiva, 80 palle recuperate contro 71, 104 duelli vinti contro 100 e 27 duelli aerei vinti contro 22. Quello sui duelli, che alla fine confrontano valori sostanzialmente in pari, è però un dato che merita di essere valutato più attentamente, perché testimonia un miglioramento generale da parte dei granata.

Vincere i duelli, infatti, vuol dire che quando non si ha la palla cercare di recuperarla facendo del temperamento e dell’aspetto fisico un attributo molto importante, per cui se vogliamo parlare di prova gagliarda, di prova viva, è giusto osservare che il Pontedera è riuscito a fare meglio delle partite precedenti. Poi, come detto, la differenza sostanziale l’ha fatta quel tiro imparabile di Migliardi. Che consente al Pontedera di dominare, seppure di pochissimo, nell’xG (expected Goals), che è stato di 0,562 contro lo 0,525 dei padroni di casa, e, stavolta di tantissimo, nell’xGoT (expected Goals on Target), che è stato di 0,726 contro 0,098, a conferma del fatto che i tiri scagliati dai calciatori pontederesi sono stati complessivamente più pericolosi - cioè avevano più probabilità di finire in rete - e, di conseguenza, erano più precisi di quelli degli avversari. Curioso, e giusto, infine, osservare che sabato, senza lo squalificato Vona e l’infortunato Scaccabarozzi, il Pontedera è sceso in campo con soli giocatori nati nel Terzo millennio, e alla fine, l’unico calciatore dei 49 in lista (25 della Juve, 24 dei granata) nato nel ventesimo secolo, era il capitano bianconero Filippo Scaglia, classe 1992. Di poco più alta l’età media, 22,6 contro 21,3 dei locali.

Stefano Lemmi