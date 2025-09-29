Harakiri Brescello. Si fa rimontare due gol. Terza sconfitta di fila

AGAZZANESE 3 BRESCELLO PICCARDO 2

AGAZZANESE: Bertozzi, Negri, Barba (25’ st Bradarskyi), Pastorelli (7’ st Caffarra), Reggiani, Maffezoli, Mehmetaj (25’ st D’Aniello), Farina (7’ st Bragalini), Carella, Mastrotaro, Vai (43’ st Concari). A disp. Masotino, Vago, Bertè, Dadati. All. Piccinini.

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Iodice, Brevini, Cocconi, Rizzi (24’ st Zaccariello), Notari, Bouhali (31’ st De Luca), Buffagni (12’ st Contini), Fomov, Truffelli, Fanti (22’ st Mastaj). A disp.: Aimi, Bicaku, Carra, Rossi. All. Fontana.

Arbitro: Stano di Modena.

Reti: 27’ Fanti (B), 37’ Truffelli (B), 39’ Farina (A); 22’ st Mastrotaro (A), 37’ st Vaia (A).

Note: ammoniti Farina (A), Buffagni, Rizzi, Cocconi e Mastaj (B).

La Brescello Piccardo si fa rimontare due reti di vantaggio sul campo dell’Agazzanese e torna a casa a mani vuote, collezionando il terzo stop di fila. E dire che il pomeriggio dei rivieraschi parte in maniera praticamente perfetta: all’11’ Fomov calcia dai 20 metri, Bertozzi si distende e blocca a terra.

Al 24’, invece, Bouhali entra in area e serve lo stesso Fomov, che calcia di prima intenzione sul primo palo, trovando un’altra, pronta risposta dell’estremo difensore avversario.

Il vantaggio è nell’aria e arriva al minuto 27’: Rizzi crossa da sinistra per Fanti, l’attaccante svetta di testa e non lascia scampo a Bertozzi.

L’Agazzanese, non pervenuta, si fa viva al 36’ con Mehmetaj, la cui conclusione deviata non crea grattacapi a Giaroli, e capitola nuovamente al 36’: Truffelli riceve da Fanti e trova l’angolino. A sorpresa, dopo una manciata di minuti, arriva l’1-2 con Farina, abile a risolvere una mischia su azione da calcio d’angolo.

Il Brescello approccia al meglio anche la ripresa, col solito Fomov a creare grattacapi alla difesa piacentina, ma Bertozzi vigila attento; il pari arriva al 65’ con Mastrotaro, che trasforma una punizione dalla destra con un tiro velenoso che si insacca alle spalle di Giaroli.

Fontana inserisce Mastaj che ci prova subito, senza tuttavia fortuna, poi è Giaroli a doversi immolare con una deviazione volante su conclusione da due passi di Carella.

A 8’ dal termine i padroni di casa sorpassano: Giaroli interviene su cross rasoterra dalla destra, il più lesto è Vai che mette in rete. Nel finale Agazzanese ancora pericolosa con D’Aniello, che all’89’ manda di poco a lato.