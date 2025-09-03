Harpastum Calcio storico. Nasce una squadra apuana

Nasce sulle Apuane la squadra locale di Harpastum, sport antico, considerato l’antenato del calcio storico fiorentino. Il progetto prevede la formazione di una squadra completa, composta da almeno 15 giocatori titolari e 15 riserve, che affronteranno un anno di preparazione atletica e tecnica. Non si tratta solo di sport: l’iniziativa vuole ricreare un contesto culturale più ampio, restituendo vita e valore a una tradizione millenaria. In vista della rievocazione della battaglia del Saltus Marcius, il prossimo anno si punta a organizzare una grande manifestazione storica con sbandieratori, figuranti in costume e, come momento clou, la partita ufficiale di Harpastum tra la neonata squadra apuana e un team ospite proveniente da fuori.

"L’iniziativa nasce – ci spiega il fondatore ed ideatore Davide Vanelli – con l’obiettivo di salvaguardare gli sport antichi e valorizzare il patrimonio culturale sia locale che nazionale. Per questo saranno coinvolte le autorità cittadine, le associazioni culturali e le attività commerciali del territorio, così da rafforzare il tessuto sociale intorno all’evento. L’auspicio è che questa manifestazione possa trasformarsi in un appuntamento annuale, capace di unire sport, storia e comunità, diventando una vera ricorrenza identitaria per le Apuane”.

Per maggiori informazioni sul progetto e seguire da vicino la crescita della squadra, è attiva anche la pagina Instagram ufficiale: @harpastum_apuano.