Hockey. Batosta per il Follonica in trasferta a Trissino, i ragazzi di Silva sconfitti per 6-1

E’ un Follonica irriconoscibile quello che perde a Trissino (6-1 il finale) il posticipo della terza giornata del girone di ritorno dopo una partita giocata sotto ritmo contro una squadra che non ha sbagliato niente. E se non ci fosse stato Leo Barozzi in porta i biancazzurri potevano tornare a casa con un passivo più pesante. Il Trissino ha avuto fin dall’inizio più birra e il Follonica (ancora senza Thiel dolorante ad una mano) non ha saputo opporre resistenza, I padroni di casa sono passati in vantaggio con l’ex Fantozzi con una bordata da fuori area. Dopo un minuto il Trissino raddoppia con Malagoli che da pochi passi fa secco Barozzi.

Prima della sirena ancora Malagoli fa 3-0. E lo stesso attaccante modenese che segna il 4-0 (tiro da distanza siderale) e poi il suo personale poker con una bella azione personale.

C’è ancora il tempo per un gol in "alza e schiaccia" di Cocco (che vale il 6-0) prima che Franchi buchi Zampoli per la rete della bandiera con una bella deviazione su tiro da fuori di Francesco Banini.

Il Trissino non rischia più niente anche perché il rigore che ha battuto Federico Pagnini si infrange sul palo dopo una deviazione miracolosa di Zampoli.

Questa la formazione del Follonica: Barozzi (Mugnaini); M.Pagnini. F.Pagnini, D. Banini, F.Banini, Franchi (1), Montigel, Bracali, Galgani. All. Silva.