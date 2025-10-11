Hockey pista A2: Coppa Italia. Correggio è al gran completo . A Seregno per proseguire la marcia

Vanno col vento in poppa le reggiane in Coppa Italia, anche se il turno in arrivo non pare semplice.

Per la Coppa di Serie A2 oggi va in campo solo la Bdl Minimotor Correggio che comanda la classifica del girone A con 6 punti: alle 20,45 gioca a Seregno, contro una formazione che ha conquistato un pareggio in rimonta all’esordio. Diretta sul canale YouTube Skate Italia-Hockey Pista, arbitra Fabio Veluti.

La truppa biancoblù vuole dare continuità ai successi conquistati contro Trissino e Valdagno, che le hanno permesso di salire in vetta, mentre i padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria ufficiale della stagione. Il tecnico correggese Ramon Pardo (durante un time out nella foto Gasparini) ha lavorato in settimana per prendere le misure e potrà contare sull’intero organico a disposizione: convocati per il match, i portieri Filippo Dimone e Luca Potenza, gli esterni Edoardo Righi, Mauro Menendez, Diego Casari, Alessio Caroli, Manuele Pedroni, Santiago Sala, Riccardo Gabbi e Matteo Holban. Anche il Centro Palmer Scandiano, che ha 6 punti, affronta in trasferta una formazione che sino ad oggi ha colto un solo pareggio, il Sarzana.

Lo farà domani dalle 18 con l’obiettivo di ottenere l’intera posta. Ovviamente mister Mariotti coglie l’occasione per valutare queste squadre (come già il Camaiore che è parsa una buona formazione) che saranno avversarie nel prossimo campionato di A2.

Per la Coppa Italia di Serie B, interessante derby oggi all’Arcostruttura di Scandiano dalle 18, tra il Roller e la Rotellistica. Quest’ultima, affidata a Daniele Uva, è prima con 6 punti, mentre il Roller è a 3.

La Minimotor Correggio gioca domani alle 18 a Mirandola, contro la formazione B dei modenesi. Entrambe le squadre vogliono sbloccare la classifica e Correggio ne ha le possibilità in una gara in cui parte favorita.

c.l.