Hockey Sarzana a Follonica. Una sfida d’alta classifica

Sono due formazioni in gran salute che si stanno contendendo sul filo del punto il terzo posto in classifica del campionato di serie A1. E’ una grande sfida quella di stasera al "Capannino" tra il Follonica e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che ancora guardando con un piccolo vantaggio i maremmani padroni di casa. Il Follonica è in serie positiva da otto giornate i rossoneri arrivano da quattro vittorie consecutive e negli ultimi undici incontri disputati hanno perso solamente contro il Trissino. All’andata i toscani hanno sbancato il "Vecchio Mercato" grazie a un finale incredibile: rossoneri in vantaggio 6 a 4 poi superati dalla clamorosa rimonta che ha portato al 7 a 6. Da qualche settimana nel Follonica è arrivato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo Riccardo Checchi, ex storico giocatore dell’Aps Sarzana e qualche anno fa dirigente e soprattutto un grande amico dell’ambiente hockeistico cittadino. Entrambe le contendenti si sono già guadagnate l’accesso ai play off scudetto grazie all’aritmetica che le vedrà comunque chiudere la stagione regolare nelle prime sei senza quidi passare dai preliminari. Si gioca alle 20.45 al "PalaArmeni" di Follonica arbitrano Alfonso Rago di Giovinazzo e Cristiano Parolin di Bassano del Grappa, ausiliario Alberto Fabris di Thiene.

m.m.