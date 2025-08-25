Hockey su pista: al via stasera gli europei under 19 al palabarsacchi. L’avventura dell’Italia di Gigio Bresciani inizia contro la Spagna campione del mondo

Inizia stasera alle 21 al PalaBarsacchi, contro la Spagna campione mondiale, l’avventura all’Europeo della Nazionale Under 19 guidata da Pierluigi ‘Gigio’ Bresciani. Per il fortemarmino Bresciani, fresco del 3° posto all’Europeo Under 17, l’ennesima esperienza di una carriera straordinaria. "Sono emozionato - ammette - e fiducioso. Giocare in casa un evento di tale importanza è un privilegio ma anche una grande responsabilità". Bresciani avrà a disposizione un gruppo di qualità, impreziosito dalla presenza del portierino Filippo Poletti, fresco di salto di categoria dalla A2 con l’Spv Viareggio all’A1 con il Cgc, e dell’esterno Giuseppe Olivieri, punto di forza della Pumas. Il tecnico fa anche un parallelismo con l’esperienza vissuta con l’Under 17.

"Rispetto al gruppo con il quale abbiamo raggiunto il bronzo in Francia – dice – stavolta abbiamo optato per un approccio diverso, anche perché la maggior parte dei ragazzi ha già una certa esperienza, maturità, per affrontare eventi del genere. Non farsi prendere dalle emozioni negative e dalle logiche pressioni, giocando in casa, sarà fondamentale". Emozioni quindi da domare, ma poi c’è la pista. "L’obiettivo mio e dello staff che mi supporta (fra cui figura anche il preparatore dei portieri Leonardo Barozzi) è stato quello di cercare di plasmare un gruppo eterogeneo in una squadra la più bilanciata possibile, ma che voglia anche esser propositiva con tanta intensità, cosa necessaria quando si affrontano squadre forti come Spagna, Portogallo e Francia. Se vogliamo riportare il titolo europeo a casa, dobbiamo fare un percorso di grandissimo spessore". Le premesse ci sono.

Sergio Iacopetti