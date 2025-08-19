I biancorossi al lavoro. "La gara ci dirà a che punto siamo arrivati»

È una Maceratese divisa tra mercato e il preliminare di Coppa Italia fissato per sabato sera. "La rosa – spiega il direttore sportivo biancorosso Nicolò De Cesare – è da completare con un under in porta, poi siamo a posto. Verrà qualcuno in prova che sarà valutato con attenzione". Sabato sera al Tubaldi i biancorossi debutteranno nel preliminare di Coppa Italia contro la formazione giallorossa. "Siamo pronti. In questo periodo l’allenatore Possanzini ha fatto ruotare un po’ tutti, del resto più partite facciamo e meglio è per raggiungere in campo la giusta intesa tra vecchi e nuovi giocatori". Sabato si comincia a fare sul serio, chi passa il turno affronterà il 31 in trasferta l’Aletico Ascoli, poi inizierà il campionato con la formazione di Possanzini che il 7 settembre riceverà la Vigor Senigallia. "È così. Adesso ci attende un derby contro un avversario che ha fatto serie C e D: sarà un bel banco di prova cotro la Recanatese che ci dirà a che punto siamo". In città c’è entusiasmo come testimoniano i 555 abbonamenti sottoscritti nei primi giorni. "Ed è l’ora di cavalcare questo entusiasmo, i giocatori devono conoscere cosa significa indossare questa maglia, ogni club ha un suo Dna". Finora la squadra si è allenata e giocato sempre in trasferta. "Non vediamo l’ora di debuttare davanti ai nostri tifosi nel rinnovato impianto dove sono stati di recente installati i seggiolini di biancorossi". Ieri la squadra si è allenata al campo della Vittoria. "È una struttura dove i giocatori hanno lavorato anche la stagione passata, vediamo se anche quest’anno ci alleneremo ai Pini da martedì a giovedì e poi all’Helvia Recina - Pino Brizi. A ciò aggiungiamo che sabato giocheremo per la Coppa Italia su un impianto simile a quello dei Pini".

Domani i biancorossi sosterranno un allenamento congiunto a Mogliano contro la formazione locale. "È un test per mettere ancora più minutaggio nelle gambe". Oggi nuova sessione mattutina sempre ai Pini, mentre domani alle 17.30 allenamento congiunto sul nuovissimo manto sintetico del Borgo Mogliano: un appuntamento speciale, aperto al pubblico. Si proseguirà con due sedute pomeridiane, giovedì e venerdì, ancora al Campo dei Pini, per arrivare pronti al debutto ufficiale contro la Recanatese dove è in dubbio la presenza di Vanzan, alle prese con un problema e con lo staff che non vuole correre rischi.