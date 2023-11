I biancorossi. Altra ’giornata no’. Colligiana senza storia

Non riesce a decollare, la Colligiana. Contro la Robur la squadra di Chini ha retto botta per una decina di minuti, fino a quando Roberto Candido ha aperto le danze, dando il la alla vittoria della capolista. Per i biancorossi – l’acuto è stata la traversa colpita dal giovane Finetti nella ripresa – un’altra giornata da dimenticare. Il campionato è lungo, però, e mercoledì il calendario offre già una nuova sfida: l’avversaria è la Fortis Juventus, reduce dalla vittoria per 1-0 sul Pontassieve. Una chance per ingranare la marcia giusta e risalire la china: in campo potrà esserci anche Pietro Manganelli (in tribuna sabato al Berni): il ricorso presentato dalla società ha portato alla riduzione della squalifica di quattro giornate inflitte al capitano che, avendo scontato già tre turni, è tornato a disposizione del mister.