I biancorossi. Il portiere Cusin alla corte di Possanzini

Gianmarco Cusin (foto) è un nuovo portiere della Maceratese: lo comunica la società biancorossa alla vigilia del derby di Coppa Italia con la Recanatese in programma questa sera al Tubaldi. Il numero uno empolese è un classe 2005, è cresciuto nei vivai di Empoli, Pontedera, Pistoiese, Livorno e Fiorentina, con la quale ha disputato il campionato Under 18, poi ha maturato esperienza in D con le maglie di Ghiviborgo, Certaldo e, nella scorsa stagione, Fossano. Il ragazzo in questa settimana si è già allenato con il gruppo debuttando nell’allenamento congiunto di Mogliano dove ha mostrato buone qualità. "Sono molto felice ed entusiasta di iniziare questa avventura – dice Cusin – con una grande società. Sono fiducioso e convinto del valore di questa squadra. Daremo il massimo, per noi e per la città di Macerata". Questo arrivo potrebbe non chiudere le porte al lituano Kajus Bublys, il classe 2007 alto 1,.86, nell’ultimo campionato alla Sarnese nel girone G, il suo anno di nascita darebbe un ventaglio maggiore di soluzioni considerando che nella formazione titolare devono essere impiegati tre under: un 2005, un 2006 e un 2007. Resta anche l’esperto Federico Gagliardini.

Ma adesso c’è da fare parlare il campo dopo i vari test del mese. Per la Maceratese si tratta del primo impegno della stagione che vede i biancorossi in serie D dopo la bella stagione passata quando la truppa di Possanzini ha vinto il campionato di Eccellenza. Rispetto a quella formazione sono cambiati diversi protagonisti e il tecnico dispone di una rosa ampia che gli offre la possibilità di avere un’ampia scelta. È un periodo in cui la squadra accusa i pesanti carichi di lavoro e qualche giocatore non è sorretto da una buona condizione. In città c’è entusiasmo per il ritorno in serie D e partire con il piede giusto vuol dire tanto. Le indicazioni arrivate dal pre campionato sono da prendere con le pinze, per i carichi di lavoro e per il differente peso degli avversari, ed ecco che la partita avrà un valore perché in palio c’è il passaggio del turno, è una gara vera in cui si dovrà confermare quanto buono visto nei giorni scorsi e vedere se ci sono progressi sugli aspetti da correggere. La partita sarà arbitrata da Lorenzo Carlo Ferroni che potrà contare sull’assistenza di Benedetti e Innocenzi di Foligno.

La probabile formazione: Gagliardini; Perini, Morganti, Lucero, Ciattaglia; Ambrogi, Sabattini; Neglia, Ruani, Marras; Osorio.