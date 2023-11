I biancorossi vogliono mantenere la vetta. Mister Possanzini chiede i gol a Monachello

Lo spirito con il quale il Mantova questa sera renderà visita all’Atalanta Under 23 è ben preciso. La squadra di mister Possanzini (nella foto) è decisa a rialzarsi subito dopo l’inattesa sconfitta casalinga subita col Trento e per farlo continua a puntare sul suo gioco propositivo. Una via maestra che la formazione virgiliana è intenzionata a percorrere pure in questo anticipo contro una formazione giovane ma molto talentuosa come quella nerazzurra. Raggiunta al comando dal Padova, la compagine biancorossa vuole proseguire basandosi sulle certezze che le hanno permesso di vivere questa splendida prima parte del Campionato.

Un disegno che è il frutto del lavoro portato avanti da Possanzini e dal suo staff che attende, però, la classica ciliegina sulla torta. In effetti, al di là del rendimento più che positivo dell’attacco, il Mantova non ha ancora visto all’opera il miglior Monachello, chiamato a riprendere in fretta il feeling consueto con il gol. Per lui, ex atalantino, potrebbe essere proprio quella di stasera l’occasione giusta per sbloccarsi.

Lu.Ma.