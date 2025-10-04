I biancoverdi, oggi ultimi in classifica, in Molise sognano il sorpasso sull’Atletico Ascoli. Castelfidardo, a Termoli per i primi punti. Nicolò Clerici: "Meritiamo molto più di così»

Muovere per la prima volta in stagione la classifica: è quanto tenterà di fare domani il Castelfidardo a Termoli. Con un Hamza Kari in più, arrivato in settimana. Attaccante centrale algerino, classe 1995, con alle spalle diverse esperienze nel campionato svizzero tra C e B. Cresciuto tra le giovanili del Ginevra e del Servette, ha militato in Etoile Carouge, Vevey United Urania Genève, dove si mette in mostra collezionando molti gol. Arriva il passaggio in Francia al Tours Fc, poi si divide tra Svizzera, StadeLo II e Fc Paradiso, e Italia, con Milazzo e Sciacca. Ora arriva al Castelfidardo per cercare di traghettare i biancoverdi alla salvezza. A Termoli Cuccù riavrà a disposizione anche il difensore Paramatti dopo la squalifica. E ci sarà un Nicolò Clerici (in foto) alla ricerca del riscatto dopo la beffa di domenica, con quel rigore calciato nei primi minuti contro l’Ancona sulla traversa con la palla che – dalle immagini – sembra aver varcato la linea bianca.

"Peccato, c’è tanto rammarico e dispiacere per non aver trasformato le occasioni che abbiamo creato – commenta Clerici, centrocampista, classe 1999 –. Anche se di fronte abbiamo trovato una squadra forte, esperta, con giocatori importanti per questo girone. Per quanto riguada il rigore dalla mia prospettiva non sono riuscito a capire subito se il pallone fosse dentro o no. Riguardando poi le varie immagini la palla sembra battere dentro la porta lasciando pochi dubbi. Visto dal campo è stato un rigore talmente veloce da non rendermi conto che la palla fosse entrata". Ormai è andata: non bisognerà sbagliare le prossime. "Ogni partita è importante per riuscire a muovere la classifica, e dobbiamo cominciare a fare punti il più in fretta possibile. Dovremo rimanere sempre concentrati e determinati, non è il momento di disunirci. Non meritiamo questa situazione"’. Il Castelfidardo dovrà ripartire dalla prestazione contro l’Ancona in campionato, la migliore in questa stagione. Dopo Termoli i biancoverdi torneranno a giocare in casa. Al Mancini salirà l’Atletico Ascoli, l’ex squadra di Clerici, che però fatica e tanto in questo inizio campionato. Solo due punti per i bianconeri, penultimi da soli. Dietro solo il Castelfidardo, a quota 0. "Hanno una rosa importante e di valore, e sono sicuro che usciranno fuori". In un girone, quello F, sempre tosto, come consuetudine.

"Un girone molto equilibrato, come lo era gli scorsi anni. Ogni squadra se la può giocare con chiunque", conclude Clerici, uno dei più esperti della compagine fidardense. Oggi, dopo la settimana di sosta, torna in campo per la terza giornata la Juniores nazionale del Castelfidardo, in casa, contro la capolista L’Aquila.

