I biglietti. Allo stadio Franchi sono in arrivo 400 tifosi pratesi

Potrebbero essere oltre 400 i tifosi pratesi che domenica siederanno sugli spalti del Franchi (640 i biglietti disponibili per il settore ospiti). Già ieri, prima che partisse la prevendita, erano stati organizzati 5 pullman, altri erano stati opzionati. In tanti, poi, si muoveranno con mezzi propri. I tagliandi sono disponibili on-line sul sito Etes.it; alla tabaccheria Il Chiasso Largo oggi, domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, domenica dalle 10 alle 13; al Siena Club Fedelissimi, domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13,30; al Siena Fc store ufficiale, fino a venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 11 alle 19; al sottopassaggio La Lizza, domenica dalle 12. Di seguito i prezzi, comprensivi di prevendita. Curva: 15 euro, ridotto 8. Tribuna laterale; 25 euro, ridotto 18. Tribuna centrale: 45 euro, ridotto 35. Tribuna d’Onore: 70 euro. Settore ospiti: 15 euro, ridotto 8 (fino alle 19 di sabato). Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei cinque anni. Le riduzioni sono destinate a over 65, under 18 e portatori di disabilità dal 50 al 99 per cento. I residenti nella provincia di Prato potranno acquistare i biglietti soltanto nel settore ospiti dello stadio e non potranno farlo il giorno della partita.