I biglietti per Il derby di coppa italia. In vendita al centro commerciale Valdichienti, sul circuito Vivaticket e alla tabaccheria Menghini

Sono in vendita i biglietti per il preliminare di Coppa Italia al Tubaldi dove alle 20.30 di sabato si affronteranno Recanatese e Maceratese. I biglietti si possono acquistare sul circuito Vivaticket e nelle rivendite autorizzate: a Recanati alla Tabaccheria Menghini zona ex Eko e al box informazioni del Centro commerciale Val di Chienti con i seguenti orari: 11-19 fino a venerdì, dalle 10 di sabato. I biglietti non saranno in vendita al botteghino dello stadio nel giorno della gara. Questi i prezzi. Settore ospiti: 10 euro intero; ridotto 8 euro per donna/under 18/over 67; omaggio per gli under 12 con obbligo di biglietto. Settore locali: 15 euro tribuna centrale coperta; 13 euro tribuna centrale scoperta intero; 10 euro tribuna centrale scoperta ridotto donna/ under 18/ over 67/ abbonati basket; 10 euro gradinata sud intero; 8 euro gradinata sud ridotto donna/under 18/over 67; omaggio under 12 in tutti i settori con obbligo di tagliando; un euro ridotto tesserati over 12 in gradinata, acquistabile solo in sede.