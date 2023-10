I biturgensi di prendono lo scontro diretto e guadagnano posizioni. Ferri Marini e Bruzzi lanciano il Sansepolcro

Cenaia

0

Sansepolcro

2

CENAIA: Perullo; Rossi (58’ Bruzzi), Papini, Sanyang, Signorini, Pasquini (75’ Simonini), Caciagli, Benassi, Manfredi, Picchi (75’ Bartolini), Borselli. All. Macelloni.

SANSEPOLCRO: Patata; Del Siena, Martinelli, Borgo, Gorini Giu., Gorini Gia., Civilleri (75’ Locchi), Piermarini (91’ Pauselli), Ferri Marini (85’ Mariucci), Pasquali (75’ Buzzi), Essoussi (88’ Longo). All. Cardinali (Bricca squalificato).

Arbitro: Bruschi di Ferrara.

Reti: 68’ Ferri Marini, 85’ Buzzi.

CENAIA – Si prende tre punti importantissimi il Sansepolcro di Andrea Bricca, che squalificato ha seguito la partita dagli spalti. Prima vittoria esterna e scontro diretto per la salvezza conquistato grazie ad un ottimo secondo tempo. Scende in campo per vincere il Cenaia che nel primo tempo va più volte vicino al gol. Al 10’ grande occasione per i padroni di casa con Manfredi che si invola da solo verso la porta, prova a saltare il portiere in uscita ma Patata lo stende al limite dell’area e l’arbitro fischia il fallo assegnando il calcio di punizione. Per i tifosi locali era rigore e il portiere andava espulso.

Sul calcio piazzato da buonissima posizione va Caciagli che si fa respingere il tiro dalla barriera, ci riprova e stavolta è un difensore a respingere ed il terzo tentativo, sempre di Caciagli finisce di poco fuori.

Altra grande occasione per i padroni di casa al 24’ con un corner battuto da Caciagli, respinta corta della difesa bianconera e tiro di Sanyang respinto da un altro difensore. Gli arancioverdi di mister Macelloni continuano nel forcing. Al 26’ Manfredi si allunga un pallone di testa, ancora uno contro uno contro il portiere ma stavolta perde troppo tempo prima di tirare ed il tentativo è fiacco e facile preda di Patata.

Passa appena un minuto ed altra azione per i locali, stavolta è Picchi a servire Sanyang che arriva a rimorchio e dal limite lascia partire un tiro di destro potente che sfiora il palo. Altra occasione per il Cenaia al 37’ con un cross dalla sinistra di Papini per Manfredi che di testa non riesce a segnare. L’unica occasione per il Sansepolcro arriva al 39’ con cross di Ferri Marini e tiro di Pasquali che finisce sul palo.

Nella ripresa crescono gli ospiti. Al 57’ Essoussi colpisce la traversa con un tiro dal limite. Due minuti più tardi Martinelli crossa al centro per Piermarini che ci prova ma è Perullo para. La rete che sblocca la partita arriva al 68’: angolo battuto da Gorini e di testa Ferri Marini insacca. Il Cenaia prova a reagire, ma senza costruire molto. Su una ripartenza, all’85’ arriva il raddoppio locale con Essousi che allunga di testa un lancio dalle retrovie e Buzzi lanciato a rete non sbaglia.

L.B.