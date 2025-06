I botti in Promozione Imbrenda e Turini al Forte. Il Pietrasanta avrà Granaiola, Mancini e Ceciarini

In Promozione i botti li sta facendo il Forte dei Marmi, ambizioso come non mai nel tentativo di prendersi l’Eccellenza. Ma anche il Pietrasanta, dopo i due ultimi campionati vissuti sfiorando il salto di categoria, pur adesso ridimensionandosi un po’ si mantiene comunque su un certo livello viste le operazioni che sta conducendo in porto.

Il Forte dei Marmi dopo aver piazzato già i supersonici colpi Barsottini in porta e Zambarda in difesa (entrambi dal Camaiore che ha stravinto la scorsa Eccellenza) adesso ha pescato nuovamente due pedine da categoria superiore: in attacco arrivano infatti il versiliese ’Leo’ Imbrenda (classe ‘99 reduce dall’annata a metà fra Mobilieri Ponsacco in Eccellenza e Sansovino vincente in Promozione) e il pisano Alessio Turini (2001 ex Cuoiopelli). Imbrenda è il "9" scelto per il dopo Maggi. In attacco va via pure Rodriguez.

Il Pietrasanta saluta i senatori del centrocampo Samuele Ceciarini e Fabio Biagini, oltre a Terigi (che ha smesso) e Bruzzi (sceso in Prima alla Carrarese Giovani). Restano Laurini, Da Prato, Laucci, Aquilante, Szabo e ’Ale’ Remedi. Tocchini avrà poi Granaiola in mediana, Gabriele Ceciarini e Gianmarco Mancini davanti.

S.F.