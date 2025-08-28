I calendari di Eccellenza e Promozione. La Larcianese fa l’esordio al Cei. Il primo ostacolo è la Pro Livorno

Ufficiali i calendari di Eccellenza e Promozione. Nella categoria regina la Larcianese esordirà in casa il prossimo 14 settembre (alle 15) ospitando la Pro Livorno Sorgenti, per poi far visita al Fucecchio nella seconda giornata. Gli uomini di Cerasa affronteranno poi in sequenza lo Sporting Cenaia in casa (28 settembre) Zenith Prato (in trasferta, il 5 ottobre) la Cerretese (tra le mura amiche il 12 ottobre) ed il Real Forte Querceta (15 ottobre). Si prospettano interessanti, sulla carta, gli scontri con il Viareggio (26 ottobre alle 14.30, in Versilia) e soprattutto, quello con la Lucchese (il 16 novembre a Lucca). La regular season terminerà il prossimo 26 aprile in casa contro il Fratres Perignano. Dopo il ripescaggio ufficializzato nelle scorse settimane, la dirigenza ha allestito una rosa per puntare ad un campionato tranquillo, con l’obiettivo di centrare la salvezza nel minor tempo possibile e provare eventualmente ad alzare l’asticella delle ambizioni.

Sempre domenica 14 settembre, ma alle 15.30, inizierà anche il campionato di Promozione. La prima giornata vedrà nel dettaglio il Casalguidi di Ivan Paolacci ricevere i pisani dell’Urbino Taccola, la Lampo Meridien di mister Marco Benesperi giocare a Prato contro lo Jolo ed il Ponte Buggianese attendere il Settimello.

Da tenere d’occhio gli incroci intraprovinciali: il primo, previsto per il quinto turno (12 ottobre) sarà Ponte Buggianese–Lampo Meridien (con ritorno il 1 febbraio 2026). Seguiranno Casalguidi–Lampo Meridien (settima giornata del 26 ottobre, ritorno il 15 febbraio alle 15) e Casalguidi–Ponte Buggianese (quindicesimo turno, 21 dicembre alle 14.30). Quest’ultimo confronto si ripeterà ovviamente all’ultima giornata del torneo, il 26 aprile prossimo. Ed allora, tutte e tre le squadre potranno tracciare un primo bilancio stagionale. In attesa, nella migliore delle ipotesi, di prepararsi per i playoff. Adesso, in ogni caso, il pensiero andrà alla Coppa Italia: allo Strulli, domenica prossima alle 17, la Larcianese se la vedrà con la Lucchese. Lo stesso giorno, ma alle 15.30, il Casalguidi al Barni il Cuoiopelli.

Giovanni Fiorentino