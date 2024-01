I colpi della Fermana. Trattativa per De Santis, si lavora per Malaccari

Marcandella, Petrelli, Condello e mercoledì l’ufficialità dell’arrivo di Luca Petrungaro dalla Pro Sesto: l’attacco della Fermana è stato rinforzato per bene, e gli acquisti potrebbero non essere finiti qui. Mancano ancora quasi due settimane e a Viale Trento si continua a lavorare incessantemente per regalare alla squadra l’aiuto che si merita. Dopo il focus sul reparto offensivo, l’attenzione principale ora si è spostata sulla difesa. Mister Stefano Protti, dopo la partenza di Gasbarro verso la Virtus Francavilla, a più riprese ha chiesto un difensore d’esperienza da mettere al fianco di Spedalieri. Il direttore sportivo Massimo Andreatini vuole accontentarlo e ha deciso di puntare forte su Ivan De Santis, difensore over in uscita dal Taranto. Cresciuto nelle giovanili del Milan, il classe ‘97 conta oltre 90 presenze in Serie C e 28 in B tra Ascoli e Virtus Entella. Il giocatore gradirebbe la destinazione dato che nelle Marche ci ha già giocato e si è trovato bene. I gialloblù lo vogliono a tutti i costi e portano avanti la trattativa che si conta di chiudere all’inizio della prossima settimana.

Si cerca il difensore e nel frattempo si guarda anche a qualche occasione a centrocampo. Gli occhi sono finiti sul capitano del Brindisi Nicola Malaccari. 320 presenze in Serie C e caposaldo della mediana dei pugliesi. La situazione per il centrocampista marchigiano appare intrecciata e il nodo principale è in fondo. In primis perchè il giocatore ha ancora un ruolo centrale nella squadra. Poi perché la Fermana non è l’unica squadra a volerlo. Infatti su di lui c’è anche il Monterosi, fanalino di coda del girone C a pari punti proprio con il Brindisi, che quindi difficilmente andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Per concludere, l’ostacolo più grande è che dalla parte dei pugliesi emerge la volontà di far partire Malaccari solo per una contropartita tecnica. Vero che la Fermana a centrocampo è quasi in sovraffollamento, soprattutto dopo l’arrivo di Niang. Ma l’unico sacrificabile e allo stesso tempo appetibile per il Brindisi sarebbe Scorza, ma la mezzala se proprio deve partire non sarà in una squadra che lotta nei bassifondi e soprattutto non senza un conguaglio economico. Comunque, i rapporti tra Brindisi e Fermana sono buoni, specialmente dopo l’affare Calderoni, quindi i colloqui proseguiranno nei prossimi giorni. Intanto al Pelloni è arrivato Luca Petrungaro, che nella mattinata di giovedì ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Anche lui sarà a disposizione di mister Protti per la partita di domenica 21 contro il Gubbio: fischio d’inizio in programma per le 20:45. L’allenatore piano piano sta facendo integrare i nuovi arrivati negli schemi di gioco della squadra e non è escluso che qualcuno di loro possa partire dal primo minuto. Per una maglia da titolare, salgono le quotazioni di Fiumanò, al posto di Fort, e Condello come ala sinistra.

Filippo Rocchi