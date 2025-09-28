I commenti

È stato un debutto amaro quello di Davide Godi, vice dello squalificato Cassani. "Lottare così con una squadra così forte come l’Arezzo – le sue parole - ci deve rendere orgogliosi, anche se la sconfitta ha fatto vedere che ci sono dei dettagli su cui dobbiamo lavorare. Come nelle ultime gare abbiamo fatto vedere un buon sviluppo ma dobbiamo migliore nelle scelte degli ultimi 20 metri, facciamo pochi cross e poche conclusioni rispetto alla mole di gioco. Rimpianti? Non so se è la parola giusta, contro una grande squadra abbiamo pagato dei dettagli ma siamo rimasti in gara fino alla fine".

Abdoualye Sall ha ritrovato il gol 10 mesi dopo proprio nel giorno delle sue 100 presenze in maglia biancorossa, messe insieme in 4 stagioni. "Avrei voluto festeggiare il traguardo e il ritorno al gol con un risultato diverso – ha spiegato – ma sono orgoglioso di essere nel club dei 100 e dico grazie alla società e ai miei compagni, passati e presenti. La gara? È stata molto intensa, abbiamo dato tutto, peccato per il risultato".

d.s.