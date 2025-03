I commenti. Gori: "Non abbiamo mai mollato». Venturi: "Puniti dalle ingenuità»

Mattia Gori elogia la sua squadra capace di fare punti sul campo della terza della classe. "Sono veramente contento di questa partita – spiega il tecnico biancazzurro - faccio un grande applauso di cuore a tutta la squadra, sono stati grandiosi. Siamo andati in svantaggio su una situazione sfortunata, la mia squadra ha fatto un primo tempo di livello incredibile per intensità e qualità palleggiando molto bene. Abbiamo subìto gol alla fine, non abbiamo mollato, abbiamo avuto anche le occasioni per trovare il 3-2. Voglio fare un elogio alla mentalità e allo spirito e a tutto quello che ha fatto la squadra. Giocavamo contro un avversario che in casa aveva fatto 30 punti su 36 disponibili, questo dà ancora più valore a quanto abbiamo fatto". Mastica amaro invece Simone Venturi, con il suo Tau che da ieri probabilmente ha detto addio alla corsa per i primi due posti. "Ci siamo abbassati troppo dopo il 2-1 – le sue parole - lasciando troppo campo a loro e c’è stata qualche ingenuità, una rimediata parando il rigore, l’altra ci è costata cara. Però ho poco da imputare ai ragazzi, hanno dato il massimo nelle difficoltà in cui siamo, peccato solo per il risultato perché nei 90’ la vittoria ci poteva stare. Abbiamo dato battaglia con una squadra che ha picchiato e ci è venuta a prendere molto alta". Venturi poi scende nel dettaglio della gara. "Abbiamo fatto tutto quasi bene – ripete - contro una squadra fisica ed esperta che quando ha cambiato ha messo gente che ha giocato anche in A. Non scordiamo che la Cittadella ha un budget che è 3 o 4 volte il nostro, se esultavano per il pari con noi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante in stagione. Forse però più che esultare per il 2-2 dovevano chiedersi perché hanno così pochi punti per la rosa che hanno".