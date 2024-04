I commenti, l’uomo partita: "La mia rete? Il mio obiettivo è dare una mano fino alla fine». Serpini: "Gara che temevo, messa via la paura»

CARPI

L’uomo della provvidenza biancorossa è Davide Arrondini, con la firma sulla sesta vittoria di fila dopo quasi 6 mesi di astinenza dal gol. "Sono doppiamente contento – le sue parole - sapevo che il gol sarebbe arrivato e speravo che potesse aiutare la squadra, è stato il momento giusto. Saporetti l’ha ’scavata’ per Forapani e la palla era morbida, sono rimasto a rimorchio e lui è stato bravo a lasciarmela lì, l’ho fermata perché non volevo colpirla male e quando il portiere si è buttato l’ho messa dall’altra parte. Era da un po’ che stavo entrando meglio in campo, l’obiettivo di questo mio finale è dare una mano, se con i gol ancora meglio. Una dedica? Alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono stati vicini nei momenti difficili di quest’anno". Il Carpi ha vinto una gara ’sporca’ contro un ottimo avversario. "Una partita molto simile a quella col Mezzolara – prosegue Arrondini – loro avevano qualità nel ripartire, si difendevano alti con tanti uomini e non era facile, siamo stati bravi a saper soffrire alla fine. La situazione della Pistoiese? Non ci abbiamo mai pensato, la testa era solo sul Progresso come lo sarà ora solo sulla Sammaurese. La corsa sotto ai tifosi e al presidente? È stata un omaggio dovuto, la gente è stata fantastica anche oggi e ci aiuta sempre tanto". Mister Cristian Serpini sapeva che sarebbe stata così difficile. "Era una gara che temevo molto – spiega – il Progresso è in salute e ci sono demeriti nostri nel primo tempo ma anche loro meriti. All’inizio un po’ di timore non ci faceva essere lucidi nelle due fasi, poi abbiamo messo via la paura, nel secondo tempo abbiamo giocato 30’ positivi e poi abbiamo difeso il gol, ma anche lì possiamo migliorare. Arrondini? Sapevo che stava benissimo, non ha giocato dal 1’ solo perché subito c’era bisogno di lavoro più sporco fatto da Sall. Il Ravenna? Sta facendo un grandissimo percorso, sono in una grande condizione, sono più liberi mentalmente perché non sono più davanti. E la strada per noi è ancora lunga".

d.s.