I commenti. Mister Gori raggiante a fine gara: "Dedicata ai ragazzi e alla società»

CATTOLICA (RIMINI) È raggiante a fine gara mister Mattia Gori dopo il successo del ’Calbi’" che lancia la Cittadella a +5 sulla zona calda e allunga a 3 gare di fila la striscia utile dei biancazzurri, che dal secondo tempo di Imola in poi non hanno più sbagliato nulla. "Sono molto soddisfatto – le parole del tecnico al termine della gara vinta grazie alla rete siglata da Mandelli – in primis per tutti i ragazzi che se lo meritavano, poi per la società e la proprietà. Una gara sofferta, è difficile giocare contro questo San Marino. Abbiamo dovuto correggere qualcosa nelle uscite attorno al 30’, facevamo fatica a prendere il loro palleggiatore ma nel complesso è stata una prova di spessore, matura e solida. E’ vero che abbiamo rischiato qualcosa negli ultimi 10’, forse un po’ la paura di non vincere ci può stare ma sono molto soddisfatto. Sembrava scontato fare altri tre punti dopo il 6-0 al Riccione ma in questo girone nulla è scontato e per questo ci teniamo stretto il successo". Il tecnico analizza l’andamento della gara. "Abbiamo fatto delle uscite in possesso molto buone – spiega – agevolati anche dal campo in sintetico che ti permette di giocare palla a terra, costruendo 6 o 7 azioni molto belle. Spero che riusciamo a migliorare questa cosa col passare del tempo e con più sicurezza data dalla classifica che migliora. Loro avevano 3 giocatori pericolosi a ribaltare l’azione, nel primo tempo abbiamo speso qualche giallo giusto ma sono felice anche della porta inviolata per due gare di fila, è un messaggio importante e deve essere una costante con la qualità dei nostri giocatori". Dal 2-1 di Imola (domani è attesa la decisione del giudice sportivo sul ricorso dei rossoblù) qualcosa è cambiato. "Dopo Imola abbiamo avuto un confronto coi ragazzi – conclude Gori – sapevamo che queste 3 gare avrebbero cambiato la stagione, ne abbiamo fatte due bene ma manca la terza e dobbiamo concludere il nostro percorso con lo Zenith". In foto: De Fazio ieri al debutto.