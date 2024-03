I commenti. Mister Serpini: "Piedi per terra». Calanca fa cento: "Che giornata...»

CARPI

La soddisfazione in casa Carpi è molto più rotonda del 2-1 finale. "Sono molto contento – spiega mister Cristian Serpini – abbiamo fatto una gara di qualità e di intensità, contro una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. La vittoria è strameritata anche se il 2-1 è stretto. Stiamo crescendo e dico grazie a chi ha giocato allenandosi poco e ancora di più a chi non ha giocato per fare spazio ai primi, è questa la nostra forza. Il Corticella sa giocare e per fermarli dovevamo rubare palla alti e non farli respirare. Se non lo fai bene rischi qualche ripartenza ma l’abbiamo interpretata bene. Ora però piedi per terra: questa è la via giusta, ma c’è ancora tanto da fare. Questo campionato non perdona, basta un attimo per essere sesti". Per Alessandro Calanca festa doppia per le 100 presenze, premiato dal patron Claudio Lazzaretti prima della gara. "All’inizio abbiamo calciato qualche palla per abbassarli – spiega – poi preso il dominio del gioco e trovato i due gol. La rete subita è la nota negativa ma questa vittoria ci dà una grande consapevolezza. Le 100 presenze? Una grande giornata per me, ringrazio la società e il presidente". Quarta di fila da titolate per Tommaso Tentoni. "Abbiamo fatto perdere al Corticella la sua identità – spiega – è una vittoria davvero importante che ci dà entusiasmo da cavalcare ma sempre coi piedi per terra. È la prima gara in cui non prendo un antidolorifico (sorride, ndr) ed è già un passo avanti".

Davide Setti