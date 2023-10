I commenti. Serpini: "Tutto male». Capitan Calanca: "Arrabbiati»

Non cerca scuse mister Cristian Serpini nell’analisi del primo ko esterno che ha fatto vedere il peggior Carpi dell’anno. "Ha funzionato tutto male – le sue parole – e non penso che si sia trattato del modulo anche perché appena tornati al 4-3-1-2 abbiamo preso subito il terzo gol. Il loro centravanti in mezzo ai nostri tre difensori sembrava che fosse lui in superiorità, tanto che ha segnato su fallo laterale. Mi prendo tutte le responsabilità di questo bruttissimo Carpi, forse siamo tornati a pensare di essere troppo bravi e non ce lo possiamo permettere". Si parla dell’arbitro, del rosso a Rossi e anche al tecnico. "L’arbitro ha fatto veramente malissimo – spiega – ma non è stato il peggiore in campo perché noi abbiamo fatto peggio. Nonostante ciò il fallo che subisce Rossi da Rocchi è da rosso diretto, Massimiliano gli ha solo detto che gli poteva rompere la gamba ed è stato espulso. Il mio rosso? Ho commentato uno scontro aereo, ma conta poca ora. Ma più che alle decisioni dell’arbitro dobbiamo pensare a noi stessi, gli alibi sono pochi per una sconfitta così". Il Carpi non è mai stato pericoloso fino all’1-3. "Avevamo preparato la gara per far arrivare alle punte la palla subito – conclude – con loro in pressione bastava poco per lanciarli in porta, ma non ci siamo mai riusciti. Anche per questo c’è davvero poco da salvare". Capitan Alessandro Calanca non può festeggiare la prima rete stagionale (foto Ac Carpi, l’esultanza). "Siamo molto arrabbiati – le sue parole – perché la settimana di lavoro era stata una delle migliori dell’anno, avevamo preparato bene tutto ed è un peccato aver perso così. Un risultato positivo ci sarebbe servito per dare continuità dopo due belle vittorie. Ma questa sconfitta sono certo ci farà crescere tanto, dobbiamo digerirla subito e il fatto che già mercoledì si possa tornare in campo contro una squadra forte è l’unica nota positiva di questa gara. L’arbitro? Non voglio commentare gli episodi. Pensiamo a noi e agli errori che abbiamo commesso".

d.s.