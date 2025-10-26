I cremisi dopo il ko a Jesi ricevono il Fabriano Cerreto. Passarini ha fatto un lavoro psicologico: "Tolentino ora con lo spirito giusto»

"Abbiamo lavorato intensamente in questa settimana dal punto di vista psicologico per ripartire al meglio". Parla così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista della partita contro il Fabriano Cerreto. "Voglio ripartire con le idee chiare con la squadra perché – dice il tecnico – nelle ultime uscite avevamo perso qualche certezza a livello collettivo e ciò ha pregiudicato sul piano dei risultati. Sono convinto che lo spirito con cui abbiamo lavorato in questi giorni sarà lo stesso che metteremo oggi in campo per tornare al successo contro una formazione di categoria che verrà al "Della Vittoria" per giocarsi le sue chance". I cremisi infatti hanno grande voglia di rivalsa in campionato dopo la sconfitta a Jesi di sette giorni fa. Passarini potrà contare sul recupero del capitano Tizi e sul probabile ritorno dalla panchina di Capezzani, oltre che dell’ultimo arrivato Giandomenico, centrocampista under di qualità. "Dovremo giocare una gara molto coraggiosa, soprattutto – avverte il tecnico del Tolentino – dal punto di vista delle scelte, mantenendo alta la soglia dell’attenzione fin dalle prime battute per evitare di subire gol nelle battute iniziali come accaduto nelle recenti uscite".

Marco Natalini