I dubbi dei gialloblu. Fermana alla ricerca di sponsor e partner

All’interno di una fase di incertezza come quella che avvolge il futuro della Fermana, sui vari fronti aperti si continua a lavorare per definire le prossime strategie. Intanto la proprietà impegnata sul fronte del reperimento risorse sempre attendendo l’ok dell’omologa ma anche in chiave stipendi da corrispondere ai calciatori (quattro mensilità) ed anche per la parete debitoria verso i privati, rimasta in ogni caso esclusa dalla ristrutturazione e quindi da coprire totalmente. Si cercano sponsor e partner per portare avanti dunque la società che naturalmente è al lavoro per essere pronta al momento delle iscrizioni per la prossima stagione che inizierà ufficialmente il primo luglio. Non semplice considerando tutte le difficoltà attuali, emerse anche nel recente confronto pubblico con la tifoseria cui hanno preso parte il direttore generale Federico Ruggeri in rappresentanza della società e l’amministrazione comunale con il sindaco Calcinaro e l’assessore Scarfini. I problemi sono noti dunque ma al momento, nonostante il silenzio societario, si sa che la famiglia Simoni è intenzionata a procedere all’iscrizione per la quale si attendono le tempistiche da parte della Figc Marche. Basandosi sullo storico, la procedura di iscrizione dovrebbe scadere indicativamente entro il prossimo 20 luglio. Ecco dunque che a fari spenti si sta lavorando intanto per farsi trovare pronti, grazie anche all’attività di quei dirigenti fermani, come ad esempio Ferroni ed Isidori, entrati nel corso della stagione come vice presidenti e che hanno dato un grande aiuto. Sondaggi fatti con qualche allenatore ed anche giocatori interpellati proprio per tastare il terreno, in attesa di schiarite, da parte di dirigenti incaricati. Insomma in attesa che la nebbia si dissolva (ma ci vorrà tempo) qualche segnale di vita dal pianeta Fermana si cerca di captare.

Roberto Cruciani