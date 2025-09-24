I dubbi della vigilia. L’incertezza: trequartista sì o no?. Polvani è a caccia di una maglia

Tra i ventidue convocati con cui la Pistoiese affronterà la trasferta odierna in Lombardia non ci sono sorprese particolari. A rimanere fuori dalla lista sono stati gli infortunati Accardi, Biagi, Brugognone e Cuomo, oltre al terzo portiere Valentini. Ci sono però, come di consueto, diversi ballottaggi in corso dai quali dovranno uscire gli undici titolari per la sfida contro il Sangiuliano City. Anche se in conferenza Andreucci ha dichiarato di non volerci pensare, la partita di domenica col Piacenza impone qualche riflessione in termini di minutaggio soprattutto per alcuni giocatori. Tra i pali dovrebbe rivedersi Arlanch, che contro il Sasso Marconi era rimasto in panchina per dare spazio all’esordiente Giuliani, mentre in difesa attenzione a Polvani che potrebbe far rifiatare Gennari al centro della difesa. Ai lati della retroguardia pronti invece Costa Pisani, che sabato aveva rimpiazzato Cuomo all’intervallo, e capitan Bertolo, insostituibile e fino ad oggi sempre in campo per novanta minuti.

Dubbi anche a centrocampo, dove gli unici sicuri di una maglia da titolare sembrano essere Pellegrino sulla corsia sinistra e Maldonado in mediana. Kharmoud, reduce da due buone partite, potrebbe lasciar spazio a Bastianelli, mentre in mezzo al campo molto dipenderà dal modulo utilizzato: se sarà ancora 3-4-1-2 dovrebbe rivedersi Russo da trequartista, mentre in caso di ritorno al 3-5-2 i favoriti per rimpolpare la zona nevralgica del terreno di gioco sono Campagna e Alluci, con Rossi e Boschetti pronti a dare un importante contributo a gara in corso. Anche in attacco dominano le incertezze: Pinzauti, dopo due titolarità consecutive, dovrebbe partire dalla panchina, con Diallo favorito per prenderne il posto. Al suo fianco potrebbe rivedersi Alagna, considerando che Simeri ha giocato l’intera partita di pochi giorni fa.

M.F.