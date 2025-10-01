I due giocatori si sottoporranno ad ulteriori accertamenti. Recanatese alle prese con le tegole Re e Ghio: "Dobbiamo decidere dove intervenire»

Dopo la domenica da tregenda con il San Marino la Recanatese riparte, senza dimenticare però le gravi manchevolezze che si sono riscontrate in quella che doveva essere la partita della prima vera svolta della stagione e che, purtroppo, lo è stata ma in senso negativo. "Eppure – ci dice il dt Josè Ciani – ho visto nella prima mezz’ora il miglior spezzone di gara di questo avvio di campionato, non rischiando nulla e creando tante opportunità sulle quali chiaramente dovevamo essere più incisivi. Dopo l’espulsione c’è stato invece un autentico tracollo psicologico e non ce lo possiamo assolutamente permettere. Sono stato per decenni calciatore e so cosa significa trovarsi improvvisamente su un episodio in inferiorità numerica, ma quell’atteggiamento e quella remissività non sono giustificabili e non occorre nemmeno nascondersi dietro al fatto che siamo un gruppo essenzialmente giovane".

Questioni quindi prettamente mentali, non tecniche? "Ci saranno state anche quelle ma è mancata la reazione quando invece dovevamo giocare con il sangue agli occhi. Se proseguiamo con questo atteggiamento non andiamo lontano".

In più la tegola di Alessio Re con sensazioni pessime almeno dalla tribuna. "Sabato si sottoporrà ad una risonanza ma non c’è alcun motivo per avere un briciolo di ottimismo". Si teme, ed a ragione, la rottura del crociato e questo giovane ragazzo, classe 2003, sembra bersagliato dalla cattiva sorte che già lo aveva colpito duramente, sulla stessa gamba e sullo stesso campo due anni fa contro la Lucchese, compromettendone tutta la stagione. "Si era voluto rimettere in gioco con noi, stava entrando nel pieno della forma e lo avevamo apprezzato a L’Aquila, invece arriva questa batosta. Davvero non ci sono parole".

Domani c’è un altro responso importante, quello relativo ad Umberto Ghio. "Per lui abbiamo detto che non dovrebbero esserci rotture ma i tempi di recupero sono tutti da valutare: un conto è riaverlo a disposizione tra qualche settimana, un altro tra un paio di mesi, un conto tra cinque o sei mesi".

E questo, tra le tante altre cose, condiziona anche le scelte relative a nuovi innesti. "È così e dobbiamo decidere dove e come intervenire. L’alternativa è se puntare su un difensore di grande qualità e fermarci lì o cercare anche un attaccante esterno ed una punta centrale. Tenendo in primaria considerazione le risorse che abbiamo, tutto non si può avere e siamo consci che dobbiamo muoverci in maniera razionale perché tutto quello che facciamo ora è, praticamente, quasi definitivo".