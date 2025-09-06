I Fedelissimi: "Chiediamo grande impegno"

A poche ore dall’esordio in campionato il presidente del Siena Club Fedelissimi Lorenzo Mulinacci sul sito del club ha commentato il momento della Robur. "Inizia una stagione tutta da decifrare, con poche certezze ma tante speranze riposte in Bellazzini e i suoi ragazzi per un campionato di vertice. Nel girone ci sono società che hanno investito più del Siena, ma il campo è un’altra cosa e noi dovremo farci trovare pronti a sfruttare possibili passi falsi. È chiaro che per coltivare sogni di vittoria tutti siamo chiamati a dare il massimo in campo e fuori. Alla squadra chiediamo sempre il massimo impegno, così come alla società che deve migliorare tanto, soprattutto dal punto di vista organizzativo" ammette Mulinacci. "Giochiamo in uno stadio storico che ha visto nove anni di A, durante i quali abbiamo ricevuto i complimenti dai più importanti addetti ai lavori per la posizione centrale, per il manto erboso e per la cura con cui era tenuto. Adesso siamo in D, ma non per questo la città merita un Rastrello ridotto nelle condizioni attuali. Comune e società si diano da fare per migliorarlo, anche in tempi brevi" ha concluso.