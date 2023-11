I Fedelissimi in tv. ’Al Club con la Robur’. Stasera c’è Boccardi

Sarà Filippo Boccardi il protagonista della nuova puntata di ‘Al Club con la Robur’, in programma oggi alle 22 dalla sede dei Fedelissimi, in viale Europa, 21. L’attaccante bianconero, ai box per infortunio, potrà interagire sia con i tifosi presenti al club che con quelli collegati su Facebook e su YouTube. Tra i temi della puntata di stasera la vittoria con la Colligiana e le interviste a mister Magrini, Roberto Candido e agli ex bianconeri Tommaso Ghinassi e Lorenzo Crisanto, oggi portiere del Signa. ‘Al Club con la Robur’ è un format prodotto dal Siena Club Fedelissimi e dal Fedelissimo Online condotto da Giuseppe Ingrosso, con Jacopo Fanetti all’assistenza tecnica e Francesco Benincasa alla regia. Radio Epicentro è product media partner.