I fischietti. Arbitri: salgono di categoria . Longarini, Tasso e Gasparini

La sezione maceratese festeggia tre suoi affiliati perché sono saliti nella categoria superiore. Laura Gasparini è stata infatti promossa come assistente arbitrale in serie C; Francesco Tasso farà invece parte della Can D e l’assistente Lorenzo Longarini è stato promosso alla Can D. È stato invece dismesso il portorecanatese Marco Monaldi per valutazioni tecniche dalla Can dove alla 38ª giornata di quest’anno ha esordito in serie A dirigendo la partita Bologna-Genoa. Si sono dimessi dalla Can D, invece, Alessandro Bini e Filippo Pazzarelli. È stato dimesso dalla Can 5 Federico Boldrini.

"Ma dietro a ogni arbitro – ha detto Antonio Zappi, presidente dell’Associazione arbitri – c’è una storia. L’Aia, ma anche la Figc, dal momento in cui si è andati al taglio di organico, si è impegnata a non lasciare soli chi esce dal campo di gioco, con un trattamento già approvato dal consiglio federale di nome TFA. Coloro che saranno dismessi avranno un sostegno economico per potersi reinserire al mondo del lavoro".

Gli arbitri passano dai 47 dello scorso ai 42 del prossimo, così come gli assistenti che scendono da 84 a 76, mentre aumenta il numero di arbitri che andrà davanti al monitor (vmo) e il prossimo anno saranno in 24.

La provincia maceratese è rappresentata da Juan Luca Sacchi tra gli arbitri effettivi della Can. Molte ragazze sono state promosse, tra loro anche la maceratese Gasparini, a testimonianza di quanto i vertici credano nel movimento arbitrale femminile. "Nei prossimi anni – spiega il numero uno dell’Aia – ci saranno anche delle nuove Maria Sole Caputi in Serie A. Noi crediamo nelle donne e nel movimento arbitrale femminile. E ci sono diverse ragazze nelle categorie minori che potranno arrivare in alto".

Domani invece, sarà il giorno della nomina degli organi tecnici nazionali e per la Can C, come designatore, da giorni è emerso il nome di Daniele Orsato. "Lui ha dato la sua disponibilità – conclude Zappi –. Stiamo ragionando per garantire la migliore formazione possibile". La sezione maceratese è tra le più numerose della regione.