I Fratres fuori casa Il Perignano dilaga nella ripresa Vittoria per rimettersi in carreggiata

PONTE BUGGIANESE

0

FRATRES PERIGNANO

3

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese (41’ st Romiti), Martinelli, Zocco (32’ st Passaretta), Belluomini, Chelini, Seghi (41’ st Birindelli), Gianotti (32’ st Zani), Granucci, Nardi, Gargani (1’ st Chiti). All. Gutili.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (38’st Freschi), Baggiani (44’st Diaz Garrido), Gamberucci, Mancini, Pennini (25’ st Martinelli), Ficarra(33’st Bonni), Raffi (28’ st Taraj), Zefi, Sciapi. All. Cristiani.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Marcatori: 10’st e 37’st Sciapi, al 31’st Zefi.

Note: al 45’pt espulso Belluomini (PB).

Ponte Buggianese – I Fratres Perignano, con un rotondo punteggio espugnano il "S.Pertini" di Ponte Buggianese, cancellando il passo falso di domenica scorsa, e si riconfermano alle spalle della capolista. La compagine pistoiese ha retto solo il primo tempo, ma poi, nella ripresa, complice anche ‘espulsione del centrale difensivo dei locali Belluomini, i Fratres sono saliti in cattedra di forza. Il protagonista, in fatto di gol realizzati, è tornato ad essere quello Sciapi che in avvio di campionato aveva già fatto scintille. Un grande prova di carattere per i ragazzi di mister Cristiani che giocano un ottima seconda parte di gara. Il primo tempo si chiude in parità con poche azioni e all’ultimo minuto l’espulsione di Belluomini. Accade tutto nella ripresa ed è Sciapi a rompere gli equilibri realizzando al 10’ il gol del vantaggio perignanese risolvendo da par suo una mischia in area locale. Al 31’ c’è il raddoppio rossoblù di Zefi mentre bisogna attendere il 37’ per assistere al terzo gol ospite, e secondo personale di Sciapi, che insacca sotto la traversa un cross dalla destra. Nel finale girandola di sostituzioni ma il risultato, ormai acquisito, non cambia. Una vittoria importante che rimette in carreggiata la squadra di mister Cristiani.

Pietro Mattonai